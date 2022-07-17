Зеленский объяснил, почему отстранил Баканова и Венедиктову (видео)

Глава государства дал ответы на вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свои решения об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Как он рассказал в своем традиционном видеообращении по итогу 17 июля, после начала российского вторжения в Украине было зарегистрировано 651 уголовное производство по статье о государственной измене.

В частности он отметил, что 60 из них касаются сотрудников СБУ и Офиса генпрокурора, которые остались на оккупированных территориях и продолжают работать на врага. Это, говорит он, вызвало много вопросов к руководителям этих государственных структур.

"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами ооссии, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", — сказал он.

Стоит отметить, что в своем видеообращении Зеленский упомянул также о недавнем задержании бывшего руководителя СБУ в АР Крым Олега Кулинича. После отстранения главы СБУ в СМИ появилась информация о том, что Баканов и Кулинич были очень близки.

По данным источников "Телеграфа" спецслужбой с самого начала войны руководит заместитель Баканова Василий Малюк, который, к слову, присутствовал при задержании Кулинича.