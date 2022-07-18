"Відпочинок" під свист гелікоптерів: з’явилися свіжі відео з пляжів захопленої Кирилівки

Окупанти "звільнили" від відпочинку багатьох українців

Курортний сезон 2022 року не перестає дивувати мешканців селища Кирилівка на узбережжі Азовського моря у Запорізькій області. Традиційно в середині липня там завжди було не пройти від великої кількості відпочиваючих, але у 2022 році все серйозно змінилося — навали людей не спостерігається, незважаючи на хорошу погоду та відсутність медуз.

Як видно по фото та відео з місця подій, пляжі практично порожні, навіть у центральній частині відпочиваючих можна перерахувати на пальцях.

Як ми раніше писали, в Кирилівці залишилося мало людей, в основному це ті, хто з якихось причин не може покинути будинок, і здебільшого вони чекають на звільнення від окупації.

"Минулого року тут яблуку не було де впасти… а цього… Окупанти "звільнили" від відпочинку багатьох українців, але об’єднали в бажанні вигнати орду назад у свою "понад державу" під зад ногою. ЗСУ прийдуть, не сумнівайтеся!", — пишуть місцеві паблики.

Море на диво чисте

Але відпочиваючих цього року у Кирилівці немає

Однак і загарбники не дають про себе забути, — прямо посеред пляжу можна побачити прольоти гелікоптерів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", зараз зняти житло в Кирилівці можна дуже дешево.

Також ми раніше показували, як зараз виглядає колись курортне селище Лазурне, в якому заміновані пляжі.