Курортна Кирилівка в окупації: хто залишився у селищі (відео)

Молодь їде, але частина людей залишається

В окупованій Кирилівці триває літо 2022 року — через вторгнення росії місцеві жителі втратили основне джерело заробітку — туризм. Рідкісні відвідувачі пляжів — найчастіше місцеві, іноді зустрічаються приїжджі з інших окупованих частин Запорізької області.

Багато хто з Кирилівки виїхав — у селищі немає ні умов для заробітку, ні можливостей для існування, адже більшість інфраструктури було "заточено" під приїжджих. Частина молоді евакуювалася через Крим до Європи, дехто зміг виїхати через Василівку у бік Запоріжжя, для цього потрібно простояти на трасі кілька днів.

Ті, хто залишився, зробили це з різних причин. Літні батьки, домашня худоба або великі собаки, ризик того, що в будинках поселятимуться непрохані гості. Місцеві спільноти в соцмережах зазначають, що більшість чекають на звільнення від окупації і люблять Україну.

І якщо на морі ще зустрічаються відпочиваючі, то в самій Кирилівці складається відчуття, що селище вимерло. Порожні вулиці і вдень, і вночі, разюче контрастують зі звичним для літнього сезону натовпом, який раніше заповнював селище. Продають переважно їжу місцевого виробництва та вирощування, привізних товарів майже немає, здебільшого вони — з окупованого Криму.

Море у 2022 році досить чисте — медуз майже не видно, а пляжі рівні та гладкі без присутності на них людей.

Раніше "Телеграф" писав про ситуацію в окупованих Бердянську та Залізному порту. У Бердянську суттєво злетіли ціни на продукти та предмети гігієни, а у Залізному Порту сезон і не розпочинався — кафе стоять забиті.