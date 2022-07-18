"Отдых" под свист вертолетов: появились свежие видео с пляжей захваченной Кирилловки

Оккупанты "освободили" от отдыха многих украинцев

Курортный сезон 2022 года не перестает удивлять жителей поселка Кирилловка на побережье Азовского моря в Запорожской области. Традиционно в середине июля там всегда было не пройти от большого количества отдыхающих, но в 2022 году все серьезно изменилось, — нашествия людей не наблюдается, несмотря на хорошую погоду и отсутствие медуз.

Как видно по фото и видео с места событий, — пляжи практически пустые, даже в центральной части отдыхающих можно пересчитать на пальцах.

Как мы ранее писали, в Кирилловке осталось мало людей, в основном это те, кто по каким-то причинам не может бросить дом, и в большинстве своем они ждут освобождения от оккупации.

"В прошлом году здесь яблоку негде было упасть…а в этом… Оккупанты "освободили" от отдыха многих украинцев, но объединили в желании выгнать орду обратно в свое "сверх государство" под зад ногой. ВСУ придут, не сомневайтесь!", — пишут местные паблики.

Море на редкость чистое

Но отдыхающих в этом году в Кирилловке нет

Однако и захватчики не дают о себе забыть, — прямо посреди пляжа можно увидеть пролеты вертолетов.

Как ранее сообщал "Телеграф", сейчас снять жилье в Кирилловке можно очень дешево.

Также мы ранее показывали, как сейчас выглядит некогда курортный поселок Лазурное, в котором заминированы пляжи.