Неработающие атракционы, пустые пляжи и комендантский час: как живет курортная Кирилловка в оккупации

Сезон 2022 пытаются начать в июле

Кирилловка в оккупации уже почти полгода — такими пустыми пляжи как 2022 году не бывали, вероятно, никогда в Украине. Популярный курорт в Запорожской области в основном выживал за счет туристов, без них превратившись в обычный поселок, в котором почти не чувствуется биение жизни.

Местные жители рассказали, что туристов в 2022 году из-за оккупации нет — приезжают только редкие гости из Мелитополя, да и те остаются чаще всего у друзей. Поселок живет в режиме комендантского времени — на ночных улицах не души.

От малого количества туристов есть один позитив, который отметил житель Кирилловки — соседи стали ближе друг к другу, в отсутствие туристов выходят по вечерам и общаются. Пустые улицы днем превращаются в пустые пляжи — на берегу в пик сезона можно насчитать несколько десятков человек на всю береговую линию.

При этом стоимость жилья в центре Кирилловки упала до показателей нескольколетней давности — от 50 грн в день. Сезон пытаются все же начать, открывается кафе на пляже, но нового ничего не строят — используют часть, которую облагородили в прошлом году.

Для сравнения Санаторный пляж в Кирилловке летом 2019 и летом 2022.

Людями заняты почти все свободные точки на побережье

В бывшем селе Степок, которое является частью Кирилловки, не работает ничего — на улицах нет не только людей, но и транспорта.

На черноморском побережье сезон 2022 также не начался, в Железном Порту также не наблюдается наплыва отдыхающих. В Мариуполе, который также находится на берегу Азовского моря, как и Кирилловка, ситуация еще хуже — из-за разрушения города не могут восстановить водоснабжение, к зиме будут проблемы с газом и теплом.