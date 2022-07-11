Жизнь в оккупации. Мариуполь: произвол полицаев и полное отсутствие медицины в городе

Инфраструктуру разрушенного города восстановить в полном объеме через несколько месяцев точно не удастся

Российские войска оккупировали украинский город Мариуполь, прежде разбив его полностью и уничтожив почти всю инфраструктуру. Снабжение тепла, воды, электричества в городе происходит с очень огромными перебоями, несмотря на обещания оккупантов "все отстроить".

Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, вынужденный покинуть город из-за прихода туда россиян, восстановить разрушенную инфраструктуру в городе до начала отопительного сезона не получится.

"Восстановление инфраструктуры города до зимы невозможно. Технически. Да, часть районов будет иметь плохую, но воду. Проблемное, но электричество. Однако возобновление газоснабжения и теплоснабжения невозможно. Несмотря на успокоительные обещания оккупантов", — отметил он.

По словам советника городского головы, в настоящее время в Мариуполе почти полностью остановлена медицинская система — специалисты выехали из оккупированного города, оборудование было уничтожено в результате обстрелов вражеской армии.

О безопасности в городе также речь не идет — местная "полиция" только наживается на людях, а не оберегает их.

Именно поэтому он призывает оставшихся в городе украинцев срочно уезжать. Для этого, говорит Андрющенко, можно воспользоваться эвакуационными коридорами в Запорожье.

"Контрнаступление. Он уже идет на юге. К тому же оружие наших партнеров достает уже глубоко в тыл врага. А вы сейчас именно тыл врага. Вы видите, как оккупанты размещают склады, базы и казармы среди ваших зданий. Все это — мишень. А вы — рядом, потому что вы живой щит для россиян", — отметил советник мэра, предупредив об опасности.

Андрющенко также добавил, что российские оккупанты планируют осенью начать мобилизацию мужчин, причем всех без исключения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном Бердянске Запорожской области люди противостоят российским оккупантам и ждут прихода Вооруженных сил Украины.