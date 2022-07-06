Оккупанты захватили два иностранных корабля в Мариуполе

Один из кораблей в марте попал под артиллерийский обстрел

Оккупанты из числа боевиков т.н. "днр" в Мариуполе захватили два иностранных судна и объявили их "государственной собственностью".

Как сообщает Reuters, речь идет о суднах Smarta и Blue Star. Первое принадлежит компании из Либерии, а второе ходит под панамским флагом.

Отмечается, что Smarta Shipping прибыло в Мариуполь еще 21 февраля для загрузки металлом, однако корабль не смог покинуть территориальные воды Украины из-за начавшихся боевых действий и блокировки российским флотом украинских портов в Азовском море.

20 марта судно попало под артиллерийский удар, которым была повреждена надстройка.

Известно, что на судне находилось 19 членов экипажа, их держали в плену около месяца, но затем отпустили.

30 июня компания Smarta Shipping, владеющая судном сообщила, что получила письмо от т.н. "мид днр", в котором говорится, что судно было "возвращено в государственную собственность". Представители компании говорят, что такие действия незаконны и противоречат международным правилам.

Что касается панамского судна Blue Star, то дата его прибытия в Мариуполь остается неизвестной, как и непонятно, что случилось с его экипажем. Судно принадлежит компании Fetida Maritime, там отказались давать комментарии по этому поводу, но отметили, что уже обратились к СБУ.

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Как сообщалось ранее, в оккупированном Херсоне россияне значительно нарастили численность блокпостов и патрулей, кроме того в городе фиксируется перемещение множества единиц военной техники.