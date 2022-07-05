Сгоняют технику и усиливают патрули: в Херсоне подозрительно активизировались оккупанты (видео)

Местное население начали подвергать более пристальным проверкам

Что-то странное происходит — таким сборным эпитетом можно охарактеризовать ситуацию нескольких последних дней на оккупированной Херсонщине. Неладное замечают как жители областного центра, так и других населенных пунктов. Российские захватчики увеличили количество патрулей и блокпостов, а также ужесточили свои проверки.

По информации местных новостных Telegram-каналов, россияне массово перегоняют военную и другую автомобильную технику в определенные места. Судя по всему, проходит масштабная подготовка к вероятному наступлению украинских защитников.

Попробуют брать количеством

Первыми тревогу забили сами херсонцы. Их насторожило увеличение количества блокпостов, особенно в центре города. По словам местного журналиста Константина Рыженко, много автомобилей и скутеров просто не пропускают в определенных направлениях, людей регулярно обыскивают.

Также стали более численными российские патрули, которые постоянно расхаживали по Херсоне. Если раньше одна такая компания насчитывала четверо-шестеро человек, то сейчас они ходят группами по 15-20 лиц.

"Это связано с участившимися нападениями на патрульных, нанесением им ранений и убийством, а также потерей личного оружия", — поделился информацией военно-политический обозреватель Александр Коваленко ("Злой одессит").

Также он добавил, что в основном на "охрану общественного порядка" россияне отправляют мобилизированных жителей Луганска. Их общее количество почти достигает 90%.

Техники увеличилось в разы

О том, что россияне на Херсонщине стараются укрепить свои технические резервы, стало известно еще более месяца назад. Однако за последние несколько дней ее количество увеличилось едва ли не геометрической прогрессии.

В самом Херсоне было замечено передвижение колонны автомобилей оккупационной "милиции", которая двигалась в направлении одного из местных учреждений. Вероятно, в этом здании захватчики попытаются сделать свой штаб или что-то похожее.

Также местные жители жалуются на то, что в пригороде Херсона, поселке Геологов, около недели слышатся автоматные очереди. Российские солдаты устроили в этом районе что-то вроде полигона, где обучают свежих мобилизованных бойцов. Судя по всему, с помощью дополнительной человеческой силы (читай — "пушечного мяса") они планируют тормозить продвижение ВСУ в городу.

Стало больше техники и самих российских военных и в области. В Олешках, что рядом с Херсоном, отмечают увеличение количества личного состава армии рф.

"И они озверели. Вчера [4 июля — ред.] на заправке возле 33 метров мужчину вывели — руки на капот, женщина плакала. Сегодня там же мужчину скрутили, на асфальт лицом уложили", — отмечают в паблике "Труха Херсон".

Засилье техники было замечено в Верхнем Рогачике — ее перегоняют с Запорожского направления.

Олешки и Верхний Рогачик на карте

Стоит добавить, что вместе с физическим террором россияне увеличивают и психологическое давление на жителей Херсонщины. В областном центре с 4 июля невозможно нормально пользоваться мессенджером Viber или смотреть что-то через YouTube. Совершить соединение с сервером не помогает даже VPN. Скорее всего, оккупанты опасаются, что херсонцы смогут передать или получить какую-то важную информацию, что испортит их оборону при контрнаступлении ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что во многих населенных пунктах Херсонской области прямо сейчас творится что-то схожее с событиями в Буче и Ирпене. Жителей сел запирают по подвалам и подвергают всяческим издевательствам.

Также мы писали о том, как сейчас выживает курортный Скадовск, также находящийся под временным контролем российских оккупантов.