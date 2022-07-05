Такого безлюдного лета не было никогда: как в оккупации выживает курортный Скадовск

Люди с замиранием сердца ждут новостей и прихода украинских освободителей

Из-за полномасштабного российского вторжения курортный летний сезон 2022 года на юге Украины фактически пошел прахом. На Одесчине он ограничен из-за невозможности купаться в море и постоянных обстрелов береговой линии, а на временно оккупированных территориях — из-за засилья российских солдат. Ни города Арабатской Стрелки, ни раньше популярный Скадовск еще не сталкивались с таким затишьем в летнее время.

Как отмечают в Instagram-паблике "Ху**ый Скадовск", местные жители постоянно живут в страхе и надеются на скорый приход ВСУ. Город стал намного тише и в целом учится жить "новой" жизнью.

Подобные новый "пакет услуг", презентованный русским миром, включает в себя отсутствие туристов, привычного вечернего гула на набережной и отсутствия стихийных продаж. Нынешнее лето в Скадовске проходит с пустыми пляжами и в отсутствии таких привычных криков: "Свежая пахлава, креветки…".

Закаты в Скадовске все еще потрясающе красивы

Но ими по сути некому наслаждаться

Также горожане постоянно без нормальной связи, у многих больше нет доступа к интернету или возможность снять деньги с карточек. В дополнение к этому жители Скадовска испытывают значительные трудности с приобретением лекарств, которые часто бывают критически нужны.

"Проще наверно написать, что у нас теперь есть, — отмечают администраторы паблика. — По ночам передвижение тяжелой техники в городе и за городом. Частый гул в небе от ракет летящих в сторону нашей Украины над нами. Напряжение у всех вокруг, из-за "слухов", что многие выезжают из города и "все, нам капец". "Новая" власть, которая строит свои новые порядки и никто не может этому помешать".

В городе тихо и часто безлюдно

Такого отсутствия людей Скадовск, наверное, не видел никогда

В Скадовске регулярно пытаются создавать иллюзию мирной жизни, однако и она касается только завезенных актеров, которые участвуют в праздниках за деньги. Доверие местных же пытаются "купить" за крупы и консервы, которые часто оказываются не первой свежести.

При этом часто дни жителей Скадовска проходят в относительной тишине и спокойствии. Однако в любой момент это может быть прервано громкими взрывами. Как рассказывают местные, это срабатывают средства противовоздушной обороны россиян — без предупреждений или сирен.

"Это конечно не сравнить с Николаевом, ни Херсоном, ни с другим городом, который подвергается обстрелам. Но тоже очень действует на людей, которые привыкли жить в тишине и спокойствии", — признаются скадовчане.

В Скадовском районе начинается постепенный тихий террор работников сферы образования. Учителей насильно склоняют к сотрудничеству, угрожая расправой над ними и их родными.

"Объявили всем учителям, что те, кто не захочет прийти на собрание, где будет обговариваться их работа, то "освободители" будут ходить по домам и силой забирать учителей", — рассказывают местные на условиях анонимности.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в каких условиях приходится находиться жителям оккупированного Херсона. Здесь тоже нет связи и нормально интернета. Тем временем в ближайших селах ситуация еще хуже — там, по факту, происходят десятки новых "Буч".