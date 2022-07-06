Окупанти захопили два іноземні кораблі в Маріуполі

Один із кораблів у березні потрапив під артилерійський обстріл

Окупанти з-поміж бойовиків т.зв. "ДНР" у Маріуполі захопили два іноземні судна і оголосили їх "державною власністю".

Як повідомляє Reuters, йдеться про судна Smarta і Blue Star. Перший належить компанії з Ліберії, а другий ходить під панамським прапором.

Зазначається, що Smarta Shipping прибуло до Маріуполя ще 21 лютого для завантаження металом, проте корабель не зміг залишити територіальні води України через бойові дії, що почалися, і блокування російським флотом українських портів в Азовському морі.

20 березня судно потрапило під артилерійський удар, яким було пошкоджено надбудову.

Відомо, що на судні було 19 членів екіпажу, їх тримали в полоні близько місяця, але потім відпустили.

30 червня компанія Smarta Shipping, що володіє судном, повідомила, що отримала лист від т.зв. "мзс днр", у якому йдеться, що судно було "повернено у державну власність". Представники компанії кажуть, що такі дії незаконні та суперечать міжнародним правилам.

Що стосується панамського судна Blue Star, то дата його прибуття до Маріуполя залишається невідомою, як і незрозуміло, що трапилося з його екіпажем. Судно належить компанії Fetida Maritime, там відмовилися давати коментарі щодо цього, але зазначили, що вже звернулися до СБУ.

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Як повідомлялося раніше, в окупованому Херсоні росіяни значно наростили чисельність блокпостів та патрулів, крім того в місті фіксується переміщення безлічі одиниць військової техніки.