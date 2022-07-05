Зганяють техніку та посилюють патрулі: у Херсоні підозріло активізувалися окупанти (відео)

Місцеве населення почали піддавати більш пильним перевіркам

Відбувається щось дивне — таким збірним епітетом можна охарактеризувати ситуацію кількох останніх днів на окупованій Херсонщині. Негаразд помічають як жителі обласного центру, так і інших населених пунктів. Російські загарбники збільшили кількість патрулів та блокпостів, а також посилили свої перевірки — вочевидь, через наближення ЗСУ.

За інформацією місцевих новинних Telegram-каналів, росіяни масово переганяють військову та іншу автомобільну техніку у певні місця. Судячи з усього, відбувається масштабна підготовка до ймовірного наступу українських захисників.

Спробують брати кількістю

Першими на сполох забили самі херсонці. Їх насторожило збільшення кількості блокпостів, особливо у центрі міста. За словами місцевого журналіста Костянтина Риженка, багато автомобілів та скутерів просто не пропускають у певних напрямках, людей регулярно обшукують.

Також стали чисельнішими російські патрулі, які постійно ходили Херсоном. Якщо раніше одна така компанія налічувала чотирьох-шістьох людей, то зараз вони ходять групами по 15-20 осіб.

"Це пов’язано з нападами на патрульних, нанесенням їм поранень і вбивством, а також втратою особистої зброї", — поділився інформацією військово-політичний оглядач Олександр Коваленко ("Злий одесит").

Також він додав, що переважно на "охорону громадського порядку" росіяни відправляють мобілізованих жителів Луганська. Їхня загальна кількість майже досягає 90%.

Техніки збільшилося в рази

Про те, що росіяни на Херсонщині намагаються зміцнити свої технічні резерви, стало відомо ще понад місяць тому. Проте за останні кілька днів її кількість збільшилася чи не геометричної прогресії.

У самому Херсоні було помічено пересування колони автомобілів окупаційної "міліції", яка рухалася у напрямку однієї з місцевих установ. Ймовірно, у цій будівлі загарбники спробують зробити свій штаб чи щось схоже.

Також місцеві жителі скаржаться на те, що у передмісті Херсона, селищі Геологів, уже близько тижня чуються автоматні черги. Російські солдати влаштували в цьому районі щось на кшталт полігону, де навчають нових мобілізованих бійців. Швидше за все, за допомогою додаткової людської сили (читай — "гарматного м’яса") вони планують гальмувати просування ЗСУ в місті.

Стало більше техніки і самих російських військових та області. В Олешках, що поряд із Херсоном, відзначають збільшення кількості особового складу армії рф.

"І вони озвіріли. Учора [4 липня — ред.] на заправці близько 33 метрів чоловіка вивели — руки на капот, жінка плакала. Сьогодні там же чоловіка скрутили, на асфальт обличчям поклали", — зазначають у паблиці "Труха Херсон".

Засилля техніки було помічено у Верхньому Рогачику — її переганяють із Запорізького спрямування.

Олешки та Верхній Рогачик на карті

Варто додати, що разом із фізичним терором росіяни збільшують і психологічний тиск на жителів Херсонщини. В обласному центрі з 4 липня неможливо нормально користуватись месенджером Viber чи дивитися щось через YouTube. З’єднання з сервером не допомагає навіть VPN. Швидше за все, окупанти побоюються, що херсонці зможуть передати або отримати якусь важливу інформацію, що зіпсує їхню оборону при контрнаступі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у багатьох населених пунктах Херсонської області прямо зараз відбувається щось схоже з подіями у Бучі та Ірпені. Жителів сіл замикають по підвалах і наражають на всілякі знущання.

Також ми писали про те, як зараз виживає курортний Скадовськ, який також перебуває під тимчасовим контролем російських окупантів.