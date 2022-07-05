Такого безлюдного літа не було ніколи: як у окупації виживає курортний Скадовськ

Люди із завмиранням серця чекають новин та приходу українських визволителів

Через повномасштабне російське вторгнення курортний літній сезон 2022 року на півдні України фактично пішов прахом. На Одещині він обмежений через неможливість купатися в морі та постійні обстріли берегової лінії, а на тимчасово окупованих територіях — через засилля російських солдатів. Ні міста Арабатської Стрілки, ні раніше популярний Скадовськ ще не стикалися з таким затишшям у літню пору.

Як зазначають у Instagram-паблік "Ху**ий Скадовськ", місцеві жителі постійно живуть у страху і сподіваються на швидкий прихід ЗСУ. Місто стало набагато тихіше і в цілому вчиться жити "новим" життям.

Подібний новий "пакет послуг", презентований "рускім міром", включає відсутність туристів, звичного вечірнього гулу на набережній і відсутності стихійних продажів. Нинішнє літо в Скадовську проходить з порожніми пляжами і без звичних вигуків: "Свіжа пахлава, креветки...".

Захід сонця в Скадовську все ще приголомшує

Але ним по суті нема кому насолоджуватися

Також городяни постійно без нормального зв’язку, у багатьох немає доступу до інтернету або можливість зняти гроші з карток. На додаток до цього жителі Скадовська мають значні труднощі з придбанням ліків, котрі часто бувають критично потрібні.

"Простіше напевно написати, що у нас тепер є, — зазначають адміністратори паблика. — Ночами пересування важкої техніки в місті і за містом. Частий гул у небі від ракет, що летять у бік нашої України над нами. Напруга у всіх навколо, через "чутки", що багато хто виїжджає з міста і "все, нам капець". "Нова" влада, яка будує свої нові порядки і ніхто не може цьому перешкодити".

У місті тихо і часто безлюдно

Такої відсутності людей Скадовськ, мабуть, не бачив ніколи

У Скадовську регулярно намагаються створювати ілюзію мирного життя, однак і воно стосується лише завезених акторів, які беруть участь у святах за гроші. Довіру ж місцевих окупанти намагаються "купити" за крупи та консерви, які часто мають не першу свіжість.

При цьому часто дні мешканців Скадовська проходять у відносній тиші та спокої. Однак у будь-який момент це може бути перервано гучними вибухами. Як розповідають місцеві, це спрацьовують засоби протиповітряної оборони росіян — без попереджень чи сирен.

"Це звичайно не порівняти з Миколаєвом, ні Херсоном, ні з будь-яким іншим містом, яке зазнає обстрілів. Але теж дуже діє на людей, які звикли жити в тиші та спокої", — зізнаються скадівчани.

У Скадовському районі тим часом починається поступовий тихий терор працівників освіти. Вчителів насильно схиляють до співпраці, погрожуючи розправою над ними та їхніми рідними.

"Оголосили всім вчителям, що ті, хто не захоче прийти на збори, де обговорюватиметься їхня робота, то "визволителі" ходитимуть по домівках і силою забиратимуть вчителів", — розповідають місцеві на умовах анонімності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, за яких умов доводиться перебувати мешканцям окупованого Херсона. Тут теж немає зв’язку та нормально інтернету. Тим часом у найближчих селах ситуація ще гірша — там за фактом відбуваються десятки нових "Буч".