Оккупанты в Мариуполе придумали новый способ заманивать мужчин в армию

оккупанты пытаются шантажом и обманом выполнить план мобилизации в Мариуполе.

В оккупированном Мариуполе захватчики снова пытаются провести скрытую мобилизацию, пользуясь крайне сложной экономической и гуманитарной ситуацией в городе.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и дал подтверждение в виде фото объявлений, развешенных по городу.

"Мариуполь. новая попытка скрытой мобилизации. Теперь — под видом работы в МЧС так называемой днр. Хорошая попытка, но нет. Желающих нет", — написал советник.

По его словам, мариупольские мужчины ужасаются любой работе, связанной с формой, понимая, что чрезвычайная ситуация очень быстро превращается в окоп в районе Донецка.

Следующим шагом россиян может быть мобилизация во время проведения псевдореферендума :

"Внутренние оккупационные власти Мариуполя серьезно обсуждают выполнение задачи плана принудительной мобилизации во время предоставления российских паспортов или из пунктов проведения псевдореферндума. Логически — выбрал россию — умри за россию".

В пользу этой версии говорит, что в Мариуполе возобновили сбор личных данных горожан из-за подачи заявлений на восстановление жилья, отмечает Андрющенко.

"Активных горожан — глав ОСМД, квартальных и других собрали и издали приказ срочно провести перепись жильцов в дома. Не только оставшихся жить, но и в эвакуации. В противном случае угрожают не производить ремонт повреждений и не предоставлять жилье на замену разрушенного", – рассказал советник мэра.

По его информации, уже несколько дней массово проходят рассылки с предложением срочно предоставить личные данные.

Напомним, главарь боевиков "ДНР" открыто признался, зачем Россия уничтожила Мариуполь.