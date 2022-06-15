Мариуполь утонул в "русском мире": как жителям приходится выживать в некогда процветающем городе

Сейчас местным жителям хватает удовлетворения базовых потребностей

В оккупированном россиянами Мариуполе по-прежнему остается часть местных жителей. Несмотря на угрозу эпидемии и весьма не пригодные для жизни условия они не спешат покидать родной город, а пытаются настроить быт по минимуму — просто чтобы существовать.

По словам советника мэра города Петра Андрющенко, сейчас мариупольцам хватает малейших "радостей": отсутствия обстрелов, организации кухни и частичной адаптации к происходящему вокруг. Об этом чиновник рассказал в личном Telegram-канале.

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Большинство бытовых вопросов теперь "решаются" на открытом воздухе. Это и организация общих кухонь, и готовка еды, и сбор воды, и добыча дров. Последние, к слову, часто берут благодаря засилью ящиком из-под боеприпасов — преимущественно, конечно же, российских.

Некоторые мариупольцы продолжают поиск пропавших родных. Тех, кого находят погибшими, пытаются хоронить во дворах, хотя россиянам это и не нравится. Впрочем, захватчики не слишком заботятся о жизни местного населения.

"Оккупанты бросили людей на произвол судьбы, потому что украинцы для них не люди", — отмечает Андрющенко.

Также он говорит, что худшим в этой ситуации является постепенная адаптация населения к таким условиям жизни. Начинаются сравнения не с довоенным периодом, а с первыми месяцами жизни в оккупации — под постоянными бомбежками и авианалетами. В таком ракурсе, естественно, все выглядит более радужно, чем ранее.

"Учатся радоваться новой жизни с минимальными требованиями. Когда-нибудь в будущем психологи опишут "Мариупольский синдром", — предполагает советника мэра Мариуполя. — Отдельное психологическое состояние, которое кажется невозможным в нормальной жизни".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему при разборах завалов оккупантам пришлось организовать дополнительные дежурства врачей для работающих в Мариуполе российских спасателей.

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