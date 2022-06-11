Холера в Мариуполе: россияне готовятся к вспышке инфекции

В регионе — жара, антисанитария и массовые погребения возле домов

В Мариуполе сохраняется угроза холеры. Несмотря на то, что россия отрицает угрозу опасного заболевания для оккупированной территории, в городе пытаются запустить инфекционное отделение на базе больницы скорой помощи.

Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко. Он сообщил, что уже почти полностью готовы 4 бокса для изоляции больных. Ранее это отделение занималось приемом больных с коронавирусом, а во время активных боев россияне хранили там около шестисот тел погибших.

Возглавить оккупационную "инфекционку", по словам Андрющенко, приехал россиянин из Сибири, мотив — получение "уникального опыта". Холера — тяжелое кишечное заболевание с высокой смертностью и скоростью распространения. Передается через воду, еду, от человека к человеку. Симптомы — резкое начало, сильный понос, потеря воды, снижение температуры, обмороки.

Ситуация с болезнями в Мариуполе осложняется не только оккупацией, но и большим количеством тел погибших. Ждать очереди за разрешением на похороны приходится до 10 дней. Тела хранят или дома, или фактически на улицах. Из-за этого растет количество самостоятельных захоронений.

Накануне французские журналисты опубликовали видео с рядами могил — с одной стороны количество захоронений превысило три тысячи. Это лишь одно из массовых кладбищ города, на многих нет даже имен — только номер. Из-за проблем со скоростью захоронений эксгумация ранее погибших почти остановлена.

россия бросает на Донбасс даже врачей без опыта. Так, в Ставрополье 27 6-курсников местного "меда" распределили в Старобельский район Луганской области. Студенты изучающие лечебное дело (общая медицинская практика, после которой получают узкую специальность — хирурга, кардиолога и т.д) отправляются фактически на войну — до Северодонецка менее 40 км. Студентов такой поворот событий возмутил — ехать они не хотят.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети распространяли фейковую информацию про холеру в Одессе, но в регионе нет случаев заболевания, а водопроводная вода проходит очистку. Опасность есть там, где у людей из-за боев нет доступа к чистой воде, сообщает министр здравоохранения, подчеркивая, что из-за войны возникают риски вспышек и других болезней.