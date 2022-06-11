Холера у Маріуполі: росіяни готуються до спалаху інфекції

У регіоні — спека, антисанітарія та масові поховання біля будинків

У Маріуполі зберігається загроза холери. Попри те, що росія заперечує загрозу небезпечного захворювання на окупованій території, у місті намагаються запустити інфекційне відділення на базі лікарні швидкої допомоги.

Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко. Він повідомив, що вже майже повністю готові 4 бокси для ізоляції хворих. Раніше це відділення займалося прийомом хворих на коронавірус, а під час активних боїв росіяни зберігали там близько шестисот тіл загиблих.

Очолити окупаційну "інфекційку", за словами Андрющенка, приїхав росіянин із Сибіру, мотив – здобуття "унікального досвіду". Холера — тяжке кишкове захворювання з високою смертністю та швидкістю поширення. Передається через воду, їжу, від людини до людини. Симптоми — різкий початок, сильний пронос, втрата води, зниження температури, непритомність.

Ситуація із хворобами у Маріуполі ускладнюється не лише окупацією, а й великою кількістю тіл загиблих. Чекати на черги за дозволом на похорон доводиться до 10 днів. Тіла зберігають чи вдома, чи фактично на вулицях. Через це зростає кількість самостійних поховань.

Напередодні французькі журналісти опублікували відео з рядами могил — з одного боку кількість поховань перевищила три тисячі. Це лише один із масових цвинтарів міста, на багатьох немає навіть імен — лише номер. Через проблеми зі швидкістю поховань ексгумацію загиблих майже зупинено.

росія кидає на Донбас навіть лікарів без досвіду. Так, у Ставропілля 27 6-курсників місцевого "меду" розподілили на Старобільський район Луганської області. Студенти, що вивчають лікувальну справу (загальна медична практика, після якої здобувають вузьку спеціальність — хірурга, кардіолога тощо) вирушають фактично на війну — до Сєвєродонецька менш як 40 км. Студентів такий поворот подій обурив – їхати вони не хочуть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі розповсюджували фейкову інформацію про холеру в Одесі, але в регіоні немає випадків захворювання, а водопровідна вода проходить очищення. Небезпека є там, де люди через бої не мають доступу до чистої води, повідомляє міністр охорони здоров’я, наголошуючи, що через війну виникають ризики спалахів та інших хвороб.