В Одесі чутки про спалах небезпечної хвороби: влада прояснила ситуацію

росіяни поширюють фейки про спалах холери в Одесі і Миколаєві

В Одесі поширюють чутки щодо зараження водопровідної води на небезпечну інфекцію під назвою "холера", проте вірити цій інформації не потрібно, адже вона є фейком.

Про це повідомили в Одеській міській раді, наголосивши, що жодних підстав для паніки у місцевих жителів та відвідувачів міста немає. Окрім того, зазначається, що причин для спалаху відповідного захворювання в Одесі повністю відсутні, адже громадяни належним чином дотримуються необхідних санітарних умов.

"Європейське обладнання та технологія очищення води, що застосовується, дозволяють усувати збудників будь-яких кишкових інфекцій — як вірусологічних, так і бактеріологічних", — заявили у міській раді.

Також зазначається, що, згідно з результатами останніх досліджень, питна вода в Одесі відповідає усім санітарним вимогам.

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У міськраді також закликали місцевих жителів та громадян, які проживають в Одеській області, не поширювати неправдиві відомості щодо зараження води, попередньо їх не перевіривши.

Інформацію щодо ймовірності поширення холери в Одесі вже встиг прокоментувати й головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, наразі в Україні не зафіксовано ще жодного випадку цієї небезпечної інфекції.

Окрім того, щодо ситуації в місті висловився й спікер одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, в інтернеті з'явилася інформація, що у деяких одеситів підтвердили факт захворювання холерою. Це не відповідає дійсності. Наразі ні Одесі, ні в Одеській області не підтверджено жодного випадку цієї хвороби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в українських містах, де йдуть найзапекліші бойові дії з росіянами, через відсутність води люди можуть почати хворіти на кишкові інфекції, у тому числі, й на холеру.