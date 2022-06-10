В Одессе слухи о вспышке опасной болезни: власти прояснили ситуацию

россияне распространяют фейки о вспышке холеры в Одессе и Николаеве

В Одессе распространяют слухи о заражении водопроводной воды опасной инфекцией под названием "холера", однако верить этой информации не нужно, ведь она является фейком.

Об этом сообщили в Одесском городском совете, подчеркнув, что никаких оснований для паники у местных жителей и посетителей города нет. Кроме того, отмечается, что причин для вспышки соответствующего заболевания в Одессе полностью отсутствуют, ведь граждане должным образом соблюдают необходимые санитарные условия.

"Европейское оборудование и технология очистки воды, применяемой, позволяют устранять возбудителей любых кишечных инфекций — как вирусологических, так и бактериологических", — заявили в городском совете.

Также отмечается, что согласно результатам последних исследований, питьевая вода в Одессе отвечает всем санитарным требованиям.

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В горсовете также призвали местных жителей и граждан, проживающих в Одесской области, не распространять ложные сведения по заражению воды, предварительно их не проверив.

Информацию о вероятности распространения холеры в Одессе уже успел прокомментировать главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, в настоящее время в Украине не зафиксировано еще ни одного случая этой опасной инфекции.

Кроме того, по ситуации в городе высказался и спикер одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, в интернете появилась информация, что у некоторых одесситов подтвердили факт заболевания холерой. Это не соответствует действительности. Ни Одессе, ни в Одесской области не подтверждено ни одного случая этой болезни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в украинских городах, где идут ожесточенные боевые действия с россиянами, из- за отсутствия воды люди могут начать болеть кишечными инфекциями, в том числе, и холерой. .