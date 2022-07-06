Окупанти в Маріуполі придумали новий спосіб заманювати чоловіків до армії

Окупанти намагаються шантажем та обманов виконати план мобілізації у Маріуполі

У окупованому Маріуполі загарбники знову намагаються провести приховану мобілізацію, користуючись вкрай складною економічною та гуманітарною ситуацією в місті.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та надав підтвердження у вигляді фото оголошень, що розвішані по місту.

"Маріуполь. нова спроба прихованої мобілізації. Тепер — через роботу в МЧС так званої днр. Хороша спроба, але ні. Охочих нема", — написав радник.

За його словами, маріупольські чоловіки жахаються будь-якої роботи, пов’язаної з формою, бо розуміють, що надзвичайна ситуація дуже швидко перетворюється на окоп в районі Донецька.

Наступним кроком росіян може бути мобілізація під час проведення псевдореферендуму:

"Всередені окупаційної влади Маріуполя серйозно обговорюють виконання завдання плану примусової мобілізації в час надання російських паспортів або з пунктів проведення псевдореферндуму. Логічно — обрав росію — помри за росію".

На користь цієї версії говорить те, що у Маріуполі поновили збір особистих даних містян через подання заяв на відновлення житла, зазначає Андрющенко.

"Активних містян — голів ОСББ, квартальних та інших зібрали та видали наказ терміново провести перепис мешканців в будинка. Не тільки тих, хто залишився жити, але й в евакуації. В іншому випадку погрожують не проводити ремонт пошкоджень та не надавати житло на заміну зруйнованого", — розповів радник мера.

За його інформацією, вже кілька днів масово проходять розсилки з пропозицією терміново надати особисті дані.

Нагадаємо, ватажок бойовиків "ДНР" відкрито зізнався, навіщо рф знищила Маріуполь.