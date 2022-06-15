Маріуполь потонув в "руском мірє": як жителям доводиться виживати в колись процвітаючому місті

Наразі місцевим жителям вистачає задоволення базових потреб

В окупованому росіянами Маріуполі все ще залишається частина місцевих жителів. Попри загрозу епідемії та вельми не придатні для життя умови вони не поспішають залишати рідне місто, а намагаються налаштувати побут по мінімуму — просто щоб існувати.

За словами радника мера міста Петра Андрющенка, зараз маріупольцям вистачає найменших "радостей": відсутності обстрілів, організації кухні та часткової адаптації до того, що відбувається навколо. Про це чиновник розповів у власному Telegram-каналі.

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Більшість побутових питань тепер "вирішуються" на відкритому повітрі. Це і організація спільних кухонь, і приготування їжі, і збирання води, і видобуток дров. Останні, до речі, часто беруть завдяки засиллям ящиком з-під боєприпасів — переважно, звичайно, російських.

Деякі маріупольці продовжують пошук рідних. Тих, кого знаходять загиблими, намагаються ховати у дворах, хоч росіянам це й не подобається. Втім, загарбники не надто дбають про життя місцевого населення.

"Окупанти кинули людей напризволяще, тому що українці для них не люди", — зазначає Андрющенко.

Також він стверджує, що найгіршим у цій ситуації є поступова адаптація населення до таких умов життя. Починаються порівняння не з довоєнним періодом, а з першими місяцями життя в окупації під постійними бомбардуваннями та авіанальотами. У такому ракурсі, звісно ж, все виглядає райдужніше, ніж раніше.

"Вчаться радіти новому життю з мінімальними вимогами. Колись у майбутньому психологи опишуть "Маріупольський синдром", — припускає радника мера Маріуполя. — Окремий психологічний стан, який здається неможливим у нормальному житті".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому при розборах завалів окупантам довелося організувати додаткові чергування лікарів для російських рятувальників, які працюють у Маріуполі.

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