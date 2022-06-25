"Распил бабла" начинается: оккупанты поразили обещанием "отстроить" Мариуполь
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В рф говорят, что уже имеют опыт восстановления разрушенных войной городов
В Мариуполе, на руинах которого недавно "чтили память" жертв Второй мировой войны, российские захватчики начинают разрабатывать планы по восстановлению города. Боевики "ДНР" считают, что населенный пункт можно отстроить по примеру чеченского Грозного, и уже озвучили примерные сроки.
Как информируют росСМИ, россияне строят огромные планы — хотят восстановить разбитое своими же снарядами и ракетами за следующие 3-5 лет. Такое заверение прозвучало от одного из представителей оккупационной "власти" Александра Кофмана.
Боевик уверен, что пример Грозного, который отстроили за примерно тот же период, отлично подойдет для Мариуполя. При этом почему-то россияне не учитывают того, что так долго им держать контроль над городом не придется — ВСУ придут за ними раньше.
Впрочем, платить за восстановление Мариуполя россии все равно придется. Ведь именно их боеприпасами целенаправленно и уничтожался каждый метр города в надежде сломить украинское сопротивление. Если сравнивать фото до и после российского вторжения, то становится понятно, насколько процветающим Мариуполь был до "освобождения".
Мимо громких заявлений оккупантов о сроках восстановления Мариуполя не могли пройти численные пользователи сети. Многие попросту задаются вопросом, зачем город было изначально разрушать. Другие же сразу поясняют настоящую причину такого действия.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в т.н. "ДНР" даже не скрывают своего изначального намерения стереть Мариуполь с лица земли. Боевики открыто объясняют, зачем методично разрушали квартал за кварталом.
Также мы писали, сколько мирных жителей действительно могло погибнуть из-за обстрелов российских оккупантов.