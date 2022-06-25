"Распил бабла" начинается: оккупанты поразили обещанием "отстроить" Мариуполь

В рф говорят, что уже имеют опыт восстановления разрушенных войной городов

В Мариуполе, на руинах которого недавно "чтили память" жертв Второй мировой войны, российские захватчики начинают разрабатывать планы по восстановлению города. Боевики "ДНР" считают, что населенный пункт можно отстроить по примеру чеченского Грозного, и уже озвучили примерные сроки.

Как информируют росСМИ, россияне строят огромные планы — хотят восстановить разбитое своими же снарядами и ракетами за следующие 3-5 лет. Такое заверение прозвучало от одного из представителей оккупационной "власти" Александра Кофмана.

Боевик уверен, что пример Грозного, который отстроили за примерно тот же период, отлично подойдет для Мариуполя. При этом почему-то россияне не учитывают того, что так долго им держать контроль над городом не придется — ВСУ придут за ними раньше.

Впрочем, платить за восстановление Мариуполя россии все равно придется. Ведь именно их боеприпасами целенаправленно и уничтожался каждый метр города в надежде сломить украинское сопротивление. Если сравнивать фото до и после российского вторжения, то становится понятно, насколько процветающим Мариуполь был до "освобождения".

Мимо громких заявлений оккупантов о сроках восстановления Мариуполя не могли пройти численные пользователи сети. Многие попросту задаются вопросом, зачем город было изначально разрушать. Другие же сразу поясняют настоящую причину такого действия.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в т.н. "ДНР" даже не скрывают своего изначального намерения стереть Мариуполь с лица земли. Боевики открыто объясняют, зачем методично разрушали квартал за кварталом.

Также мы писали, сколько мирных жителей действительно могло погибнуть из-за обстрелов российских оккупантов.