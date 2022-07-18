Що робити з росіянами у Криму після звільнення: у Зеленського чітко відповіли

Росіян з півострова силоміць виганяти не будуть, але виїхати змусять

Громадяни, які незаконно — тобто з боку РФ — заїхали на територію тимчасово окупованого росіянами українського півострова Крим, після деокупації мають його покинути.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявила постійна представниця України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, відповівши на поставлене їй запитання: "А що робити з тим російським населенням, яке прибуло у Крим за роки окупації?".

За словами її словами, мова не йде про насильне виселення росіян з Криму, адже вони мають добровільно покинути територію, на яку прибули незаконно. А у випадку, якщо громадяни країни-агресорки захочуть залишитися на українському півострові, то їм дадуть можливість подати офіційну заявку до наших органів з проханням на дозвіл на проживання. Однак, для цього мають бути підстави й чітке обґрунтування.

"Звісно, певні заходи мають стосуватися не лише російського населення, а й українського, яке проживало там протягом восьми років. Я маю на увазі не видворення, а певні люстраційні заходи. Це все співвідноситься з перехідним правосуддям, як визначено в документах ООН, і ці питання Україна вже опрацьовує. Ми розуміємо, хто точно підпаде під люстрацію. Це, звичайно, порушники прав людини, ті, хто здійснював воєнні злочини, злочини проти людяності, акти геноциду. Інша частина населення, яка здійснювала колабораційну діяльність, але не скоювала воєнних або інших важких злочинів, може бути піддана або амністії, або люстрації", — зауважила представниця президента України в АРК.

При цьому вона додала, що більшість населення півострова, однозначно, не нестиме відповідальності за проживання в Криму при окупаційній владі, адже вони є жертвами порушень, а не порушниками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські правоохоронці затримали ексглаву СБУ в АР Крим. Його підозрюють у співпраці з росіянами.