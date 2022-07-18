Что делать с россиянами в Крыму после освобождения: у Зеленского четко ответили

Россиян с полуострова силой выгонять не будут, но уехать заставят

Граждане, которые незаконно — то есть со стороны РФ — въехали на территорию временно оккупированного россиянами украинского полуострова Крым, после деоккупации должны будут его покинуть.

Об этом в интервью "Укринформу" заявила постоянная представительница Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, ответив на поставленный ей вопрос: "А что делать с тем российским населением, которое прибыло в Крым за годы оккупации?"

По словам ее словам, речь не идет о насильственном выселении россиян из Крыма, ведь они должны будут добровольно покинуть территорию, на которую прибыли незаконно. А в случае если граждане страны-агрессора захотят остаться на украинском полуострове, то им дадут возможность подать официальную заявку в наши органы с просьбой на разрешение на проживание. Однако для этого должны быть основания и четкая аргументация.

"Конечно, определенные меры должны касаться не только российского населения, но и украинского, проживавшего там в течение восьми лет. Я имею в виду не выдворение, а определенные люстрационные мероприятия. Это все соотносится с переходным правосудием, как определено в документах ООН, и этот вопрос Украина уже прорабатывает. Мы понимаем, кто точно подпадет под люстрацию. Это, конечно, нарушители прав человека, те, кто совершал военные преступления, преступления против человечности, акты геноцида. Другая часть населения, которая осуществляла коллаборативную деятельность, но не совершала военных или других тяжких преступлений может быть подвергнута либо амнистии, либо люстрации", — отметила представитель президента Украины в АРК.

При этом она добавила, что большинство населения полуострова, однозначно, не будет нести ответственность за проживание в Крыму при оккупационных властях, ведь они являются жертвами нарушений, а не нарушителями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские правоохранители задержали экс-главу СБУ в АР Крым. Его подозревают в сотрудничестве с россиянами.