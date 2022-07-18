Гучні відставки: чому Зеленський позбавляється Баканова і Венедіктової та хто наступний "на вихід"

Джерела "Телеграфу" стверджують, що найближчим часом можливі ротації в Уряді

Президент Володимир Зеленський ввечері 17 липня усунув голову Служби безпеки України Івана Баканова та відсторонив генерального прокурора Ірину Венедіктову. Пізніше в Офісі президента уточнили, що посадовців поки що не звільнили, і що будуть проведені службові розслідування, але, як кажуть джерела "Телеграфу", їхнє поновлення на посадах малоймовірне.

17 липня на сайті Офісу президента було опубліковано декілька указів: Зеленський відсторонив Венедіктову відповідно до статті 11 Закону України Про правовий режим воєнного стану. Також, він поклав виконання обов’язків генпрокурора на її заступника Олексія Симоненка.

Крім цього, іншим указом президент усунув з посади голову СБУ Івана Баканова.

"Відповідно до статті 47 дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків голови Служби безпеки України", — йдеться в указі.

Ця стаття передбачає усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків за "невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків".

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Звільнення Баканова та Венедиктової дало старт виборчій кампанії Зеленського, але є серйозні проблеми Український журналіст, головний редактор сайту "Цензор.Нет" Юрій Бутусов прокоментував новину про відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової та усунення з посади голови СБУ Івана Баканова:

За законом, призначати голів СБУ та офісу генпрокурора має Верховна Рада за поданням президента. Норми, які дозволяють відсторонити цих посадовців під час дії воєнного стану, були проголосовані тільки у травні цього року.

Як пояснили в Офісі президента, мова поки що не йде про звільнення цих осіб.

"Всі достатнього довго чекали більш конкретних і, можливо, радикальних результатів від керівників цих двох органів з очищення цих органів від колаборантів і державних зрадників. Втім, на шостому місяці війни ми продовжуємо виявляти фактично пачками таких людей в кожному з цих органів. Задля того, щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження, які розслідуються і працівників СБУ, які підозрюються в співпраці з Росією (так само, що стосується прокурорів), президентом були прийняті відповідні рішення про відсторонення", — прокоментував заступник голови Офісу президента Андрій Смірнов.

Розмови про відставку Баканова велись ще на початку квітня

Тоді співрозмовники "Телеграфа" у владі не під запис казали, що Баканова не було на робочому місці на початку повномасштабного вторгнення росіі, а службою, по факту, весь цей час керував його перший заступник Василь Малюк (який після усунення став в.о. голови СБУ).

"Баканова не було із Зеленським в Києві на початку. Він був у Львові, а є підозри, що і навіть далі. Керував всім Малюк, в нього є авторитет всередині самої служби, на відміну від Баканова. Та і сам Баканов не дуже вже хотів керувати, він був не проти призначення кудись послом", — зазначає співрозмовник видання.

Крім того, як уточнює інший співрозмовник видання, Баканов поступово втрачав довіру президента. Не без допомоги голови Офісу президента Андрія Єрмака, який давно хотів усунути друга дитинства президента від влади. Та сам Зеленський після статті Politico ще у червні казав, що не збирається звільняти Баканова. Але ситуація стала більш напруженою через низку факторів: ексглава внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, затримання ексголови СБУ по Криму Олега Кулініча, якого звинувачують в роботі на спецслужби росіі і який працював при Баканові. Його затримало Державне бюро розслідувань, керівник якого орієнтується на Андрія Єрмака. Як кажуть співрозмовники, ніби то після цієї події президент і вирішив прибрати Баканова. Другий фактор — повністю провалена контррозвідка в СБУ. Минулого тижня майже непоміченою пройшла новина про те, що президент призначив нового голову військової контррозвідки Олександра Дубровіна. Третій фактор — провалена робота по підготовці до вторгнення росіі, особливо, у питаннях з півднем України і щодо дій співробітників СБУ у Херсонській області.

"По факту, про вторгнення системно казав тільки Буданов. Ще місяців за вісім до лютого. А інші служби, правоохоронні структури, керівники міністерств казали, що не вірять в це. Тобто розвідка спрацювала тільки в ГУР. Баканов взагалі самоусунувся. Він швидко видав справу по Деркачу, до того Медведчук, але це і все. Все це казали Зеленському, зокрема, Єрмак, і от він відреагував", — зазначає джерело.

Відтепер Зеленський вже офіційно призначив в.о її першого заступника Малюка, про якого і розповідали джерела нашого видання.

Щодо Венедіктової ситуація майже подібна. Як кажуть співрозмовники, нею теж давно були незадоволені у ОП.

"Вона на початку вторгнення теж поїхала з Києва. Сиділа у Львові і штампувала звідти справи на Баскова. Це ж смішно. А вже коли почались питання, то повернулась до Києва і вони зробили спільне фото з Бакановим в центрі Києва. Потім активізувалась, але не так, як того хотіли в ОП. В неї стали дуже напружені відносини з Єрмаком і Татаровим. Він хотів її звільнення, а вона його", — розповідає співрозмовник.

Тепер службою буде керувати її заступник Олексій Симоненко. Хоча повноваження мали би перейти на її першого заступника Романа Говду. Та питання в тому, що Симоненко — близька людина до Олега Татарова, навідміну від Говди.

Раніше, як заступник генпрокурора Симоненко у грудні 2020 року передав справу, в якій фігурує Татаров з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

А у вересні 2021 року Симоненка навіть помітили на святкуванні дня народження Татарова.

Чого чекати далі?

Далі, як прогнозують співрозмовники видання у владі, може відбутись і звільнення посадовців парламентом, адже Верховна Рада засідає у найближчий час. Єдина проблема — немає голосів і поки що кандидатів. Під Малюка голоси збирались ще з весни, а от з призначенням генпрокурора складно, бо за Симоненко парламент не проголосує.

І це може стати не останніми відставками у найближчий час. Як кажуть співрозмовники, ротації очікуються також в Уряді.

"Лазебна (Міністр соціальної політики — Ред.) вже подала у відставку. Але там питання по більшості в Уряді, де вони були і чим займаються зараз. Поруч з президентом в лютому були прем’єр, міністр оборони, міністр енергетики, міністр внутрішніх справ з’явився, а щодо інших є питання", - каже співрозмовник видання в Уряді.