Хто замість Венедіктової? Зеленський призначив в.о. генпрокурора

Президент усунув з посади Ірину Венедіктову

У неділю, 17 липня, на 144-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Симоненка виконуючим обов’язки генерального прокурора.

Відповідний указ доступний на офіційному сайті глави держави. Симоненко працював помічником генпрокурора з березня 2020 року.

"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" ухвалюю: Покласти на Симоненка Олексія Юрійовича виконання обов’язків Генерального прокурора", — говориться на сайті президента України.

Біографія Олексія Симоненка доступна на сайті Офісу Генпрокурора.

Олексій народився 18 вересня 1976 року у м. Чугуєві Харківської області. 1998 року він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація юрист.

З травня 1998 року по березень 2006 року працював в органах прокуратури міста Києва на посадах стажиста на посаді помічника прокурора, помічника прокурора, слідчого прокуратури Ватутінського району м. Києва; слідчого прокуратур Деснянського та Оболонського районів м. Києва; старшого помічника прокурора, старшого слідчого прокуратури Оболонського району м. Києва

З березня 2006 року по травень 2010 року працював в органах прокуратури Київської області на посадах слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області; старшого помічника прокурора Київської області з питань правового забезпечення; начальника слідчого відділу слідчого управління; заступника начальника, начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області

З травня 2010 року по червень 2018 року проходив службу в органах Служби безпеки України на посадах офіцерського складу

З 27 березня 2020 року працював на посаді заступника Генерального прокурора.

Указом Президента України Симоненку надано почесне звання "Заслужений юрист України". Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

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Нагадаємо, 17 липня Зеленський несподівано відсторонив від посад голову СБУ та генерального прокурора.

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