Хто замість Венедіктової? Зеленський призначив в.о. генпрокурора
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2983
Президент усунув з посади Ірину Венедіктову
У неділю, 17 липня, на 144-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Симоненка виконуючим обов’язки генерального прокурора.
Відповідний указ доступний на офіційному сайті глави держави. Симоненко працював помічником генпрокурора з березня 2020 року.
"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" ухвалюю: Покласти на Симоненка Олексія Юрійовича виконання обов’язків Генерального прокурора", — говориться на сайті президента України.
Біографія Олексія Симоненка доступна на сайті Офісу Генпрокурора.
Олексій народився 18 вересня 1976 року у м. Чугуєві Харківської області. 1998 року він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація юрист.
З травня 1998 року по березень 2006 року працював в органах прокуратури міста Києва на посадах стажиста на посаді помічника прокурора, помічника прокурора, слідчого прокуратури Ватутінського району м. Києва; слідчого прокуратур Деснянського та Оболонського районів м. Києва; старшого помічника прокурора, старшого слідчого прокуратури Оболонського району м. Києва
З березня 2006 року по травень 2010 року працював в органах прокуратури Київської області на посадах слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області; старшого помічника прокурора Київської області з питань правового забезпечення; начальника слідчого відділу слідчого управління; заступника начальника, начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області
З травня 2010 року по червень 2018 року проходив службу в органах Служби безпеки України на посадах офіцерського складу
З 27 березня 2020 року працював на посаді заступника Генерального прокурора.
Указом Президента України Симоненку надано почесне звання "Заслужений юрист України". Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.
Нагадаємо, 17 липня Зеленський несподівано відсторонив від посад голову СБУ та генерального прокурора.
Раніше повідомлялося, хто може зайняти місце Бориса Джонсона у Британії.