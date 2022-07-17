В Україні говорять про покарання для чоловіків, які не повернулися з-за кордону: юрист розповів, чи це можливо

Наразі покарання за неповернення до України не передбачено законодавством

Чимало українців до початку повномасштабного військового вторгнення виїхали за межі нашої країни і після 24 лютого так і не повернулися назад. Хоч чиновники й розмірковують про необхідність змусити їх повернутися, проте наразі українське законодавство не має механізму для реалізації цієї мети.

Юрист Ростислав Кравець розповів виданню "Факти ICTV", що попри те, що подібні ідеї активно обговорювалися і навіть було кілька законопроектів, проте їхнє впровадження суперечитиме положенням Конституції та логіки.

Зокрема він зазначив, що фінансові вливання від заробітчан починають перевищувати виручку від експорту, тобто їхнє примусове повернення завдасть серйозних збитків економіці.

Кравець наголосив, що жодного покарання за неповернення в Україну законодавством не передбачено, а якщо воно таки буде введено, то це порушить норми Конституції та буде утиском прав людини.

Окремо він зазначив, що у нинішньому законодавстві також не передбачено примусової мобілізації людей, які повертаються з-за кордону.

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Як повідомлялося раніше, у ДПСУ розповідали, що щодня співробітники прикордонної служби розгортають на кордоні близько сотні чоловіків, які не мають підстави покинути країну.