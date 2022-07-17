В Украине говорят о наказании для мужчин, которые не вернулись из-за границы: юрист рассказал, возможно ли это

В настоящее время наказания за невозвращение в Украину не предусмотрено законодательством

Многие украинцы до начала полномасштабного военного вторжения выехали за пределы нашей страны и после 24 февраля так и не вернулись обратно. Хоть чиновники и размышляют о необходимости заставить их вернуться, однако в настоящее время украинское законодательство не имеет механизма для реализации этой цели.

Юрист Ростислав Кравец рассказал изданию "Факты ICTV", что несмотря на то, что подобные идеи активно обсуждались и даже было несколько законопроектов, однако их внедрение будет противоречить положениям Конституции и логике.

В частности он отметил, что финансовые вливания от заробитчан начинают превышать выручку от экспорта, то есть их принудительное возвращение нанесет серьезный ущерб экономике.

Кравец подчеркнул, что никакого наказания за невозвращение в Украину законодательством не предусмотрено, а если оно таки будет введено, то это нарушит нормы Конституции и будет являться ущемлением прав человека.

Отдельно он отметил, что в нынешнем законодательстве также не предусмотрена принудительная мобилизация людей, которые возвращаются из-за границы.

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Как сообщалось ранее, в ГПСУ рассказывали, что ежедневно сотрудники погранслужбы разворачивают на границе около сотни мужчин, которые не имеют основания на то, чтобы покинуть страну.