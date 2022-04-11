"Слуги народу" пропонують на час мобілізації повертати з-за кордону всіх чоловіків призовного віку

У випадку відмови повертатися в Україну без поважних причин загрожує в'язниця.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, за яким хочуть притягувати до кримінальної відповідальності чоловіків призовного віку, які під час дії воєнного стану, який продовжили до кінця квітня, не повернулися з-за кордону в Україну.

Про це йдеться у картці проєкту №7171 на сайті парламенту.

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Відповідно до тексту проєкту, у випадку введення в Україні або окремих регіонах воєнного стану, особи, які перебувають за кордоном, але за законом підлягають мобілізації, мають повернутися на територію країни у 15-денний термін. Перш за все це стосується членів Кабінету міністрів, керівників органів державної влади та їх заступників, народних депутатів, сільських, селищних, міських голів, працівників правоохоронних органів, суддів, які перебувають за межами України.

Якщо чоловіки призовного віку у встановлений термін не повертаються без вагомих на те причин, то їм загрожує позбавлення волі на термін до 10 років.

Поважними причинами, які дають можливість не повертатися в країну під час мобілізації, значаться заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, катастрофи, аварії, відрядження, перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини, що перешкоджають виїзду з країни перебування.

Варто зазначити, що першими ініціаторами законопроєкту зазначаються нардепи від "Слуги народу" Федір Веніславський, Мар'яна Безугла, Ігор Копитін, Ігор Герасименко, Юрій Здебський. На момент виходу новини документ розглядався у профільному комітеті Верховної Ради.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що Верховна Рада посилила відповідальність за колабораційну діяльність. Відтепер за допомогу державі-агресору загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.