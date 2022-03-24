Колаборантам загрожує величезний тюремний термін - нардепи підтримали закон

Пособникам держави-агресора загрожує до 12 років в'язниці.

Верховна Рада України у п'ятницю, 24 березня, посилила відповідальність за колабораційну діяльність. Відтепер за допомогу державі-агресору загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у власному Telegram-каналі.

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Так, за пособництво державі-агресору в Україні каратимуть позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Крім того, колаборанти втрачатимуть можливість обіймати певні посади або займатися певною діяльність на строк від 10 до 15 років.

Які дії розцінюватимуть як колабораціонізм?

Згідно з законом, до умисних дій, які направлені на пособництво державі-агресору, збройним формуванням, окупаційній адміністрації прирівнюватимуть:

реалізацію чи підтримку рішень чи дій держави-агресора, збройних формувань чи окупаційної адміністрації держави-агресора;

будь-яку співпрацю, у тому числі збір, підготовку, передачу матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, його збройним формуванням чи окупаційній адміністрації держави-агресора;

іншу взаємодію з представниками держави-агресора, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, колишній депутат міськради Мелітополя Галина Данильченко назвала себе "в.о. міського голови" та закликала співпрацювати з окупантами. Тим часом голова міськради окупованого Генічеська заявив, що більше не може виконувати свої обов’язки та подав у відставку.