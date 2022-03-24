Укр

Коллаборантам грозит огромный тюремный срок – нардепы поддержали закон

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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За коллаборационизм будут наказывать достаточно строго Новость обновлена 24 марта 2022, 17:03
За коллаборационизм будут наказывать достаточно строго

Пособникам государства-агрессора грозит до 12 лет тюрьмы.

Верховная Рада Украины в пятницу, 24 марта, усилила ответственность за коллаборационную деятельность. Теперь за помощь государству-агрессору грозит от 10 до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в собственном Telegram-канале.

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Так, за помощь государству-агрессору в Украине будут наказывать лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Кроме того, коллаборантов будут лишать возможности занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Какие действия будут расценивать как коллаборационизм?

Согласно закону, к умышленным действиям, направленным на пособничество государству-агрессору, вооруженным формированиям оккупантов, оккупационной администрации будут приравнивать:

  • реализацию или поддержку решений или действий государства-агрессора, вооруженных формирований или оккупационной администрации государства-агрессора;
  • любое сотрудничество, включая сбор, подготовку, передачу материальных ресурсов или других активов представителям государства-агрессора, его вооруженным формированием или оккупационной администрации государства-агрессора;
  • другое взаимодействие с представителями государства-агрессора, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший депутат горсовета Мелитополя Галина Данильченко назвала себя "и.о. городского головы" и призвала сотрудничать с оккупантами. Тем временем глава горсовета оккупированного Геническа заявил, что больше не может выполнять свои обязанности и подал в отставку.

Теги:
#Украина #Верховная Рада #Закон #Наказание #Ответственность #Коллаборационизм
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