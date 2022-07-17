Кто вместо Венедиктовой? Зеленский назначил и.о. генпрокурора

Президент отстранил от должности Ирину Венедиктову

В воскресенье, 17 июля, на 144-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генерального прокурора.

Соответствующий указ доступен на официальном сайте главы государства. Симоненко работал помощником генпрокурора с марта 2020 года.

"В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: Возложить на Симоненко Алексея Юрьевича исполнение обязанностей Генерального прокурора", — гласит сообщение на сайте президента Украины.

Биография Алексея Симоненко доступна на сайте Офиса Генпрокурора.

Алексей родился 18 сентября 1976 года в г. Чугуеве Харьковской области. В 1998 году он окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение", квалификация юрист.

С мая 1998 по март 2006 года работал в органах прокуратуры города Киева на должностях стажера в должности помощника прокурора, помощника прокурора, следователя прокуратуры Ватутинского района г. Киева; следователя прокуратур Деснянского и Оболонского районов г. Киева; старшего помощника прокурора, старшего следователя прокуратуры Оболонского района г. Киева.

С марта 2006 по май 2010 года работал в органах прокуратуры Киевской области на должностях следователя по особо важным делам следственного отдела следственного управления прокуратуры Киевской области; старшего помощника прокурора Киевской области по вопросам правового обеспечения; начальника следственного отдела следственного управления; заместителя начальника, начальника отдела надзора за расследованием уголовных дел следователями органов прокуратуры следственного управления прокуратуры Киевской области.

С мая 2010 по июнь 2018 проходил службу в органах Службы безопасности Украины на должностях офицерского состава.

С 27 марта 2020 года работал на должности заместителя Генерального прокурора.

Указом Президента Украины Симоненко присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Украины". Награжден Почетной грамотой Верховной Рады Украины.

Читайте также: Категория Украина "С Маском получилось не очень": Венедиктова потроллила Рогозина Венедиктова напомнила Рогозину о его пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины

Напомним, 17 июля Зеленский неожиданно уволил главу СБУ и генерального прокурора.

Ранее сообщалось, кто может занять место Бориса Джонсона в Британии.