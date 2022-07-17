Кто вместо Венедиктовой? Зеленский назначил и.о. генпрокурора
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В воскресенье, 17 июля, на 144-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генерального прокурора.
Соответствующий указ доступен на официальном сайте главы государства. Симоненко работал помощником генпрокурора с марта 2020 года.
"В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: Возложить на Симоненко Алексея Юрьевича исполнение обязанностей Генерального прокурора", — гласит сообщение на сайте президента Украины.
Биография Алексея Симоненко доступна на сайте Офиса Генпрокурора.
Алексей родился 18 сентября 1976 года в г. Чугуеве Харьковской области. В 1998 году он окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение", квалификация юрист.
С мая 1998 по март 2006 года работал в органах прокуратуры города Киева на должностях стажера в должности помощника прокурора, помощника прокурора, следователя прокуратуры Ватутинского района г. Киева; следователя прокуратур Деснянского и Оболонского районов г. Киева; старшего помощника прокурора, старшего следователя прокуратуры Оболонского района г. Киева.
С марта 2006 по май 2010 года работал в органах прокуратуры Киевской области на должностях следователя по особо важным делам следственного отдела следственного управления прокуратуры Киевской области; старшего помощника прокурора Киевской области по вопросам правового обеспечения; начальника следственного отдела следственного управления; заместителя начальника, начальника отдела надзора за расследованием уголовных дел следователями органов прокуратуры следственного управления прокуратуры Киевской области.
С мая 2010 по июнь 2018 проходил службу в органах Службы безопасности Украины на должностях офицерского состава.
С 27 марта 2020 года работал на должности заместителя Генерального прокурора.
Указом Президента Украины Симоненко присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Украины". Награжден Почетной грамотой Верховной Рады Украины.
Напомним, 17 июля Зеленский неожиданно уволил главу СБУ и генерального прокурора.
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