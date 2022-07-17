Война — день 144: оккупанты готовят масштабное наступление на Донбассе и терроризируют украинские города

Оперативно о главном за 17 июля

Украинские защитники вот уже 144 дней ведут борьбу за независимость против российских оккупантов. Захватчики сосредоточились на захвате Бахмута и Северска на Донетчине, и в ближайшее время ожидается массированный штурм на этих направлениях. Тревоги добавляет и вероятное появление в Украине министра обороны рф сергея шойгу, который заявил о "наращивании действий" на фронте. Тем не менее ВСУ продолжают косить ряды командиров российской армии. В этом деле преуспевают американские системы HIMARS. В ответ на удары по военной инфраструктуре оккупанты продолжают ракетный террор. Были обстреляны Одесса и Днепр, где жителям города даже посоветовали выехать в более безопасное место на время. Согласно оценкам Минобороны Украины с начала полномасштабного вторжения рф около 70% российских ракетных ударов пришлись исключительно на гражданскую инфраструктуру.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 17 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Российские оккупанты за прошедшие сутки с территории россии осуществили почти 150 выстрелов из разных видов вооружения по громадам Сумской области, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Что произошло 14 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье за четверг: "Война — день 141: ВСУ точечными ударами кошмарит тылы оккупантов, на Донбассе все так же горячо".

С главными новостями за 15 июля можно ознакомиться в материале за пятницу: "Война — день 142: тяжелые бои на Донбассе, ракетный терроризм россии".

Важная информация за 16 июля доступна в сводке за субботу: "Война — день 143: оккупантов бьют на Донбассе, в ответ рф продолжает ракетный террор".