Український журналіст, головний редактор сайту "Цензор.Нет" Юрій Бутусов прокоментував новину про відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової та усунення з посади голови СБУ Івана Баканова:

Єрмак звільнив Баканова та Венедіктову та отримав контроль за всією правоохоронною системою. Зеленський віддав Єрмаку усю владу та своє переобрання

Звільнення з посади голови СБУ Івана Баканова та відсторонення від посади генерального прокурора Ірини Венедиктової означає початок виборчої кампанії Володимира Зеленського. Виконуючим обов'язки генерального прокурора призначено заступника генпрокурора Олексія Симоненка — одного за найзаможніших по декларації силовиків, чиї статки багатократно перевищують його зарплату за усі роки знаходження на держслужбі, а виконуючим обов'язки голови СБУ — Василя Малюка. Звільняти і Баканова і Венедіктову, звичайно, було за що. Але Лі Куан Ю казав, що для боротьби з корупцією президент має саджати своїх друзів у тюрму, а не тихенько міняти одних керованих на інших ще більш ручних.

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Які перші висновки від кадрових змін Володимира Зеленського:

1. Люди Єрмака-Татарова з цього вечора контролюють Генпрокуратуру (Симоненко), Службу безпеки (Малюк), Державне бюро розслідувань (Сухачьов), Бюро економічної безпеки (Мельник), Головне слідче управління Нацполіції (Цуцкірідзе). Тобто фактично майже все повністю слідство та увесь контроль за слідством у вигляді процесуального керівництва у державі, а також контроль судів та усіх державних установ зосереджені відтепер в одному кабінеті в руках однієї людини — Олега Татарова, який виконує вказівки Єрмака та Зеленського. А в руках Єрмака тепер і силовики, і Верховна Рада, і уряд, і контроль за судовою владою, і всюди він тепер ключовий комунікатор, який готує для президента основний зміст та основний текст.

2. З політичної точки зору це означає, що ключові правоохоронні органи взяв під контроль голова офісу президента Андрій Єрмак, та "смотрящий" від Єрмака за усіма правоохоронцями заступник голови ОП Олег Татаров. Єрмак та Татаров усунули усіх конкурентів у боротьбі за дахування олігархів, судових справ, контрабанди, обналу та усієї іншої тіньової економіки. Тепер не треба домовлятись та ділитись. Одна каса.

3. Поки генпрокурором була Венедиктова, Єрмак та Татаров не хотіли призначати керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури переможця конкурсу Олександра Клименка. Бо для контроля Клименка, який по корупційній справі розкрадання квартир Нацгвардії напрацював матеріали проти Татарова, потрібен повністю свій генпрокурор, який має права втручатись у деяких випадках у роботу керівника САП. Як відомо, саме Олексій Симоненко, був єдиним з прокурорів запрошений у вузьке коло друзів на день народження Олега Татарова у ресторані, яке відзняли журналісти у 2021-му році. Тепер Симоненко починає офіційно здійснювати процесуальне керівництво у справі свого друга, і учасник розкрадання квартир Нацгвардії України Татаров отримав від Зеленського персонального адвоката у вигляді кишенькового в.о.генпрокурора. Тепер усі справи по Слугах народу та по офісу президента, як це сталось по Татарову, будуть докладатись Татарову миттєво, і будь-які питання треба буде вирішувати саме з ним.

4. Очевидно, концентрація влади потрібна Володимиру Зеленського для контролю суспільства та фінансових потоків, та для того, щоб переобрати таку саму єрмаково-татарівську владу на наступних парламентських та президентських виборах. Зеленський робить це з тими самими людьми, які те саме робили при Януковичі, як це не парадоксально виглядає. Татаров сьогодні отримав більше повноважень, ніж мав при Януковичі його шеф Захарченко. Огидно, що люстрований після революції Татаров, незаконно призначений в офіс президента в порушення закону про люстрацію, зараз має владу, про яку навіть не міг мріяти, коли разом з Захарченком розганяв Майдан. Причому для президента Зеленського Татаров став зараз зразком ефективності.

5. Така монополізація влади в руках угруповання Єрмака-Татарова не має нічого спільного з державними інтересами. Ми не знаємо зараз весь комплекс питань, яким Зеленський пов'язаний з Єрмаком, але очевидно, що серед причин і таємні перемовини з представниками РФ в Омані, "всеосяжне перемр'я", і Вагнергейт, і захист Абрамовіча від санкцій Заходу, і захист Коломойського та списання його боргів, та інші спільні рішеннями, тому ставка на монополію Єрмака буде означати, що голова офісу став відсьогодні найпливовішою людиною у державі.

6. Володимир Зеленський усю владу у державі замкнув на одну кнопку — кнопку виклику Єрмака. Така гіперконцентрація дозволяє економити час для доповідей, спокійно приймати голівудських акторів та робити ранкову зарядку, але це велика небезпека для держави. Великий потік війни, економіки, політики, державотворення заганяється у вузьку щілину у дверях та у кишенях Єрмака і Татарова, та їхнього досвідченого у схемах оточення. І не Єрмак тут проблема. Небезпечною проблемою стає відсутність розуміння у президента Зеленського, що він делегував повноваження, які йому надали виборці, людині, повноваження якої не прописані у Конституції.

Сьогодні Володимир Зеленський розпочав виборчу кампанію по переобранню не себе, а по переобранню Єрмака, Татарова та усіх їхніх клієнтів.

Джерело — сторінка Юрія Бутусова у мережі Фейсбук