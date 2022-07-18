Украинский журналист, главный редактор сайта "Цензор.Нет" Юрий Бутусов прокомментировал новость об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова:

Ермак уволил Баканова и Венедиктову и получил контроль за всей правоохранительной системой. Зеленский отдал Ермаку всю власть и свое переизбрание

Освобождение от должности главы СБУ Ивана Баканова и отстранение от должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой означает начало избирательной кампании Владимира Зеленского. Исполняющим обязанности генерального прокурора назначен заместитель генпрокурора Алексей Симоненко — один из самых богатых по декларации силовиков, чье состояние многократно превышает его зарплату за все годы нахождения на госслужбе, а исполняющим обязанности главы СБУ — Василий Малюк. Увольнять и Баканова и Венедиктову, конечно, было за что. Но Ли Куан Ю говорил, что для борьбы с коррупцией президент должен сажать своих друзей в тюрьму, а не тихонько менять одних управляемых на других еще более ручных.

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Какие первые выводы от кадровых изменений Владимира Зеленского:

1. Люди Ермака-Татарова с этого вечера контролируют Генпрокуратуру (Симоненко), Службу безопасности (Малюк), Государственное бюро расследований (Сухачев), Бюро экономической безопасности (Мельник), Главное следственное управление Нацполиции (Цуцкиридзе). То есть фактически все полностью следствие и весь контроль за следствием в виде процессуального руководства в государстве, а также контроль судов и всех государственных учреждений сосредоточены отныне в одном кабинете в руках одного человека — Олега Татарова, который выполняет указания Ермака и Зеленского. А в руках Ермака теперь и силовики, и Верховная Рада, и правительство, и контроль за судебной властью, и всюду он теперь ключевой коммуникатор, готовящий для президента основное содержание и текст.

2. С политической точки зрения это означает, что ключевые правоохранительные органы взял под контроль глава офиса президента Андрей Ермак и "смотрящий" от Ермака за всеми правоохранителями заместитель главы ОП Олег Татаров. Ермак и Татаров устранили всех конкурентов в борьбе за крышу олигархов, судебных дел, контрабанды, обнала и другой теневой экономики. Теперь не нужно договариваться и делиться. Одна касса.

3. Пока генпрокурором была Венедиктова, Ермак и Татаров не хотели назначать руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры победителя конкурса Александра Клименко. Для контроля Клименко, который по коррупционному делу хищения квартир Нацгвардии наработал материалы против Татарова, нужен полностью свой генпрокурор, который имеет права вмешиваться в некоторых случаях в работу руководителя САП. Как известно, именно Алексей Симоненко был единственным из прокуроров приглашен в узкий круг друзей на день рождения Олега Татарова в ресторане, снятом журналистами в 2021 году. Теперь Симоненко начинает официально осуществлять процессуальное руководство по делу своего друга и участник хищения квартир Нацгвардии Украины Татаров получил от Зеленского персонального адвоката в виде карманного и.о.генпрокурора. Теперь все дела по Слугам народа и офису президента, как это произошло по Татарову, будут прилагаться Татарову мгновенно, и любые вопросы нужно будет решать именно с ним.

4. Очевидно, что концентрация власти нужна Владимиру Зеленскому для контроля общества и финансовых потоков, и для того, чтобы переизбрать такую же ермаковско-татарскую власть на следующих парламентских и президентских выборах. Зеленский делает это с теми же людьми, которые то же делали при Януковиче, как это не парадоксально выглядит. Татаров сегодня получил больше полномочий, чем имел при Януковиче его шеф Захарченко. Отвратительно, что люстрированный после революции Татаров, незаконно назначенный в офис президента в нарушение закона о люстрации, сейчас имеет власть, о которой даже не мог мечтать, когда вместе с Захарченко разгонял Майдан. Причем для президента Зеленского Татаров стал сейчас образцом эффективности.

5. Такая монополизация власти в руках группировки Ермака-Татарова не имеет ничего общего с государственными интересами. Мы не знаем сейчас весь комплекс вопросов, которым Зеленский связан с Ермаком, но очевидно, что среди причин и тайные переговоры с представителями РФ в Омане, "всеобъемлющее перемирие", и Вагнергейт, и защита Абрамовича от санкций Запада, и защита Коломойского и списание его долгов, и другие общие решения, поэтому ставка на монополию Ермака будет означать, что глава офиса стал с сегодняшнего дня самым плавным человеком в государстве.

6. Владимир Зеленский всю власть в государстве запер на одну кнопку — кнопку вызова Ермака. Такая гиперконцентрация позволяет экономить время для докладов, спокойно принимать голливудских актеров и делать утреннюю зарядку, но это большая опасность для государства. Большой поток войны, экономики, политики, государствообразования загоняется в узкую щель в дверях и карманах Ермака и Татарова, и их опытного в схемах окружения. И не Ермак здесь проблема. Опасной проблемой становится отсутствие понимания у президента Зеленского, что он делегировал полномочия, которые ему предоставили избиратели, человеку, полномочия которого не прописаны в Конституции.

Сегодня Владимир Зеленский начал избирательную кампанию по переизбранию не себя, а по переизбранию Ермака, Татарова и их клиентов.

Источник — страница Юрия Бутусова в соцсети Фейсбук