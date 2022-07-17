Зеленский отстранил Баканова с должности главы СБУ по "дисциплинарной" статье: подробности

Баканов возглавлял СБУ три года

В воскресенье, 17 июля, на 144-й день полномасштабного вторжения рф президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности руководителя СБУ Ивана Баканова по 47-й статье Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины

"Телеграф" рассказывает, что это за статья. Сам Баканов после начала полномасштабного вторжения рф фактически передал управление службой первому заместителю СБУ Василию Малюку.

Статья 47 Дисциплинарного устава ВСУ гласит, что "неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

Статья 47 Дисциплинарного устава ВСУ

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему отстранил Баканова с должности. Стоит отметить, что в своем видеообращении глава государства упомянул также о недавнем задержании бывшего руководителя СБУ в АР Крым Олега Кулинича. После отстранения главы СБУ в СМИ появилась информация о том, что Баканов и Кулинич были очень близки.

По данным источников "Телеграфа" спецслужбой с самого начала войны руководит заместитель Баканова Василий Малюк, который, к слову, присутствовал при задержании Кулинича.