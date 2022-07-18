Громкие отставки: почему Зеленский избавляется от Баканова и Венедиктовой и кто следующий "на выход"

Источники "Телеграфа" утверждают, что в ближайшее время возможны ротации в Правительстве

Президент Владимир Зеленский вечером 17 июля отстранил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Позже в Офисе президента уточнили, что должностных лиц пока не уволили, и что будут проведены служебные расследования, но, как говорят источники "Телеграфа", их восстановление на должностях маловероятно.

17 июля на сайте Офиса президента было опубликовано несколько указов: Зеленский отстранил Венедиктову в соответствии со статьей 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения". Также он возложил исполнение обязанностей генпрокурора на ее заместителя Алексея Симоненко.

Кроме этого, другим указом президент отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова.

"Согласно статье 47 дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, утвержденному законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины", — говорится в указе.

Эта статья предусматривает отстранение военнослужащего от исполнения служебных обязанностей за "неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям или создало угрозу наступлению таких последствий".

Читайте также: Категория Блоги/мнения Увольнение Баканова и Венедиктовой дало старт избирательной кампании Зеленского, но есть серьезные проблемы Украинский журналист, главный редактор сайта "Цензор.Нет" Юрий Бутусов прокомментировал новость об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова:

По закону назначать глав СБУ и офиса генпрокурора должна Верховная Рада по представлению президента. Нормы, позволяющие отстранить этих должностных лиц во время военного положения, были проголосованы только в мае этого года.

Как пояснили в Офисе президента, речь пока не идет об увольнении этих лиц.

"Все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих двух органов по очищению этих органов от коллаборантов и государственных изменников. Впрочем, на шестом месяце войны мы продолжаем обнаруживать фактически пачками таких людей в каждом из этих органов. Для того, чтобы сделать невозможным потенциальное влияние этих двух должностных лиц на расследуемые уголовные производства и работников СБУ, подозреваемых в сотрудничестве с Россией (то же касается прокуроров), президентом были приняты соответствующие решения об отстранении", — прокомментировал заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

Разговоры об отставке Баканова велись еще в начале апреля

Тогда собеседники "Телеграфа" во власти не под запись говорили, что Баканова не было на рабочем месте в начале полномасштабного вторжения россии, а службой, по факту, все это время руководил его первый заместитель Василий Малюк (который после отстранения стал и.о. председателя СБУ).

"Баканова не было с Зеленским в Киеве в начале. Он был во Львове, а есть подозрения, что и даже дальше. Руководил всем Малюк, у него есть авторитет внутри самой службы, в отличие от Баканова. Да и сам Баканов не очень-то хотел управлять, он был не прочь назначения куда-то послом", — отмечает собеседник издания.

Кроме того, как уточняет другой собеседник, Баканов постепенно терял доверие президента. Не без помощи главы Офиса президента Андрея Ермака, давно желавшего отстранить друга детства президента от власти. Но сам Зеленский после статьи Politico еще в июне говорил, что не собирается увольнять Баканова. Но ситуация стала более напряженной из-за ряда факторов: эксглава внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, задержание экспредседателя СБУ по Крыму Олега Кулинича, обвиняемого в работе на спецслужбы рф и работавшего при Баканове. Его задержало Государственное бюро расследований, руководитель которого ориентируется на Андрея Ермака. Как говорят собеседники, будто бы после этого события президент и решил убрать Баканова. Второй фактор — полностью проваленная контрразведка в СБУ. На прошлой неделе почти незамеченной прошла новость о том, что президент назначил нового главу военной контрразведки Александра Дубровина. Третий фактор — проваленная работа по подготовке к вторжению россии, особенно в вопросах с югом Украины и действиями сотрудников СБУ в Херсонской области.

"По факту о вторжении системно говорил только Буданов. Еще месяцев за восемь до февраля. А другие службы, правоохранительные структуры, руководители министерств говорили, что не верят в это. То есть разведка сработала только в ГУР. Баканов вообще самоустранился. Он быстро выдал дело по Деркачу, до этого по Медведчуку, но это и все. Все это говорили Зеленскому, в частности, Ермак, и вот он отреагировал", — отмечает источник.

Отныне Зеленский уже официально назначил и.о ее первого заместителя Малюка, о котором и рассказывали источники нашего издания.

Относительно Венедиктовой ситуация почти похожа. Как говорят собеседники, ею тоже давно были недовольны в ОП.

"Она в начале вторжения тоже уехала из Киева. Сидела во Львове и штамповала оттуда дела на Баскова. Это же смешно. А уж когда начались вопросы, то вернулась в Киев и они сделали общее фото с Бакановым в центре Киева. Потом активизировалась, но не так, как того хотели в ОП. У нее стали очень напряженные отношения с Ермаком и Татаровым. Он хотел ее увольнения, а она его", — рассказывает собеседник.

Теперь службой будет руководить ее заместитель Алексей Симоненко. Хотя полномочия должны перейти к ее первому заместителю Роману Говду. Но вопрос в том, что Симоненко — близкий человек к Олегу Татарову, в отличие от Говды.

Ранее заместитель генпрокурора Симоненко в декабре 2020 года передал дело, в котором фигурирует Татаров из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

А в сентябре 2021 Симоненко даже заметили на праздновании дня рождения Татарова.

Чего ждать дальше?

Далее, как прогнозируют собеседники издания во власти, может произойти и увольнение чиновников парламентом, ведь Верховная Рада заседает в ближайшее время. Единственная проблема — нет голосов и пока кандидатов. Под Малюка голоса собирались еще с весны, а вот с назначением генпрокурора сложно, потому что за Симоненко парламент не проголосует.

И это может оказаться не последними отставками в ближайшее время. Как говорят собеседники, ротации ожидаются также в правительстве.

"Лазебная (Министр социальной политики — Ред.) уже подала в отставку. Но там вопрос к большинству в Правительстве, где они были и чем занимаются сейчас. Рядом с президентом в феврале были премьер, министр обороны, министр энергетики, министр внутренних дел появился, а по другим есть вопросы", — говорит собеседник издания в Правительстве.