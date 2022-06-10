Колишнього генерала СБУ таємно затримали у Сербії

Високопоставленого СБУшника затримано в Європі

Колишнього бригадного генерала Служби безпеки України Андрія Наумова затримали у Сербії.

Про це "Телеграфу" повідомили власні джерела. Начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов втік із України за день до початку повномасштабного вторгнення росії.

Повідомляється, що затримання відбулося на сербсько-північномакедонському кордоні на пункті пропуску Прешево. Разом із колишнім високопоставленим СБУшником був затриманий громадянин Німеччини, який, ймовірно, являється водієм. Інформація про нього уточнюється. До речі, затримання відбулося ще 7 червня, а його причиною стала спроба незаконного переміщення через кордон великої суми незадекларованої валюти й дорогоцінного каміння.

Пункт пропуску Прешево на карті Європи

Попередньо йдеться про суму не менше 600 тис. євро. Також у Наумова були долари (сума не встановлена), смарагди та діаманти, точна кількість яких не розголошується через слідство. Імовірно, колишній український генерал СБУ перебуває у слідчому ізоляторі у місті Ніш, обом затриманим інкримінують "незаконний обіг цінних матеріальних активів". Максимальне покарання за таке правопорушення у Сербії становить 12 років ув’язнення.

До речі, сербська сторона досі офіційно не повідомила українську владу про затримання громадянина України, а сам Наумов і не думав користуватися консульською підтримкою. Все це говорить про те, що існує ризик зливу секретної інформації з боку Наумова та подальшої передачі даних у кремль, який тісно співпрацює із сербською стороною. Не секрет, що міністр внутрішніх справ Сербії, Олександр Вулін, є проросійським політиком.

Довідка: Наумов довго працював чиновником. У його послужному списку є робота у Держагентстві з управління зоною відчуження, у Генпрокуратурі, а з 2019 року він розпочав кар’єру в СБУ. У березні президент України Володимир Зеленський позбавив Наумова звання генерала.

Раніше СБУ зайнялося людиною з оточення президента росії володимира путіна, вдалося заарештувати рахунки у розмірі понад 2 млрд грн.

Нагадаємо, голова Харківської СБУ Роман Дудін після звільнення Володимиром Зеленським з посади вимагав від президента доказів своєї провини.