Глава харківської СБУ після звільнення зажадав від Зеленського доказів своєї провини

Дудін вимагає від Зеленського публічно спростувати інформацію про бездіяльність керівництва Управління СБУ у Харківській області

Голова харківської СБУ Роман Дудін після звільнення Володимиром Зеленським з посади зажадав від президента доказів своєї провини.

Відповідний пост Дудін опублікував у своєму Фейсбуку. У ньому він зазначив, що "справжньою" причиною свого звільнення "інтриги голови адміністрації області Олега Синегубова".

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Так, Дудін вимагає від Зеленського публічно спростувати "інформацію про бездіяльність керівництва Управління СБУ у Харківській області та вибачитись перед особовим складом зазначеної структури".

"Єдине, за що мене можна покарати з початку війни – це те, що я видав зброю людям. Разом з тим вважаю, що якби я цього не зробив – Харків був би окупований", — пише Дудін у своєму посту.

При цьому звільнений голова харківської СБУ вважає "справжньою" причиною свого звільнення інтриги голови адміністрації області Олега Синегубова та пообіцяв викладати викривальні відео. Серед іншого чиновник натякнув, що історія зі встановленням прикордонного стовпа на кордоні з росією нібито має постановочний характер

Також у пості Дудін опублікував відео, де, за його твердженням, Синегубов зізнається, що не впливає на ситуацію та дає оцінку діяльності СБУ.

Нагадаємо, що Роман Дудін очолював СБУ у Харківській області з березня 2020 року. Варто зазначити, що до початку вторгнення Дудін говорив, що у Харкові СБУ розглянула 10 різних варіантів подій на випадок ескалації конфлікту з росією та вжила потрібних заходів для відбиття агресії. Він також зазначав, що силовий блок у місті "готовий, як ніколи".