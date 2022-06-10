Бывшего генерала СБУ тайно задержали в Сербии

Высокопоставленный СБУшник задержан в Европе

Бывшего бригадного генерала Службы безопасности Украины Андрея Наумова задержали в Сербии.

Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники. Начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов сбежал из Украины за день до начала полномасштабного вторжения рф.

Сообщается, что задержание произошло на сербско-северомакедонской границе на пункте пропуска Прешево. Вместе с бывшим высокопоставленным СБУшником был задержан гражданин Германии, который, предположительно, является водителем. Информация о нем уточняется. К слову задержание произошло еще 7 июня, а его причиной послужила попытка незаконного перемещения через границу крупной суммы незадекларированной валюты и драгоценных камней.

Пункт пропуска Прешево на карте Европы

Предварительно, речь идет о сумме не меньше 600 тыс. евро. Также при Наумове были доллары (сумма не установлена), изумруды и бриллианты, точное количество которых не разглашается из-за следствия. Предположительно, бывший украинский генерал СБУ находится в следственном изоляторе в городе Ниш, обоим задержанным инкриминируют "незаконный оборот ценных материальных активов". Максимальное наказание за такое правонарушение в Сербии составляет 12 лет тюрьмы.

К слову, сербская сторона до сих пор официально не уведомила украинские власти о задержании гражданина Украины, а сам Наумов и не думал пользоваться консульской поддержкой. Все это говорит о том, что существует риск слива секретной информации со стороны Наумова и последующей передачи данных в кремль, который тесно сотрудничает с сербской стороной. Не секрет, что министр внутренних дел Сербии, Александар Вулин, является пророссийским политиком.

Справка: Наумов долго работал государственным чиновником. В его послужном списке есть работа в Госагентстве по управлению зоной отчуждения, в Генпрокуратуре, а с 2019 года он начал карьеру в СБУ. В марте президент Украины Владимир Зеленский лишил Наумова генеральского звания.

Ранее СБУ занялось человеком из окружения президента рф владимира путина, удалось арестовать счета в размере более 2 млрд грн.

Напомним, глава Харьковской СБУ Роман Дудин после увольнения Владимиром Зеленским с поста потребовал от президента доказательств своей вины.