Глава харьковской СБУ после увольнения потребовал от Зеленского доказательств своей вины

Дудин потребовал от Зеленского публично опровергнуть информацию о бездействии руководства Управления СБУ в Харьковской области

Глава харьковской СБУ Роман Дудин после увольнения Владимиром Зеленским с поста, потребовал от президента доказательств своей вины.

Соответствующий пост Дудин опубликовал в своем Фейсбук. В нем он указал, что "настоящей" причиной своего увольнения "интриги главы администрации области Олега Синегубова".

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Так, Дудин потребовал от Зеленского публично опровергнуть "информацию о бездействии руководства Управления СБУ в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры".

"Единственное за что меня можно наказать с начала войны – это то, что я выдал оружие людям. Вместе с тем считаю, что если бы я этого не сделал – Харьков был бы оккупирован", — пишет Дудин в своем посте.

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При этом уволенный глава харьковской СБУ считает "истинной" причиной своего увольнения интриги главы администрации области Олега Синегубова и пообещал выкладывать разоблачительные видео. Среди прочего чиновник намекнул, что история с водружением пограничного столба на границе с россией якобы носит постановочный характер

Также в посте Дудин опубликовал видео, где по его утверждению, Синегубов признается, что не влияет на ситуацию и дает оценку деятельности СБУ.

Напомним, что Роман Дудин возглавлял СБУ в Харьковской области с марта 2020 года. Стоит отметить, что до начала вторжения Дудин говорил, что в Харькове СБУ рассмотрела 10 различных вариантов событий на случай эскалации конфликта с россией и предприняла нужные меры, для отражения агрессии. Он также отмечал, что силовой блок в городе "готов, как никогда".