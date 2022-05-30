Укр

Глава харьковской СБУ после увольнения потребовал от Зеленского доказательств своей вины

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
128
Роман Дудин Новость обновлена 30 мая 2022, 11:42
Роман Дудин

Дудин потребовал от Зеленского публично опровергнуть информацию о бездействии руководства Управления СБУ в Харьковской области

Глава харьковской СБУ Роман Дудин после увольнения Владимиром Зеленским с поста, потребовал от президента доказательств своей вины.

Соответствующий пост Дудин опубликовал в своем Фейсбук. В нем он указал, что "настоящей" причиной своего увольнения "интриги главы администрации области Олега Синегубова".

Честно о войне читайте в нашем Телеграме

Так, Дудин потребовал от Зеленского публично опровергнуть "информацию о бездействии руководства Управления СБУ в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры".

"Единственное за что меня можно наказать с начала войны – это то, что я выдал оружие людям. Вместе с тем считаю, что если бы я этого не сделал – Харьков был бы оккупирован", — пишет Дудин в своем посте.

При этом уволенный глава харьковской СБУ считает "истинной" причиной своего увольнения интриги главы администрации области Олега Синегубова и пообещал выкладывать разоблачительные видео. Среди прочего чиновник намекнул, что история с водружением пограничного столба на границе с россией якобы носит постановочный характер

Также в посте Дудин опубликовал видео, где по его утверждению, Синегубов признается, что не влияет на ситуацию и дает оценку деятельности СБУ.

Напомним, что Роман Дудин возглавлял СБУ в Харьковской области с марта 2020 года. Стоит отметить, что до начала вторжения Дудин говорил, что в Харькове СБУ рассмотрела 10 различных вариантов событий на случай эскалации конфликта с россией и предприняла нужные меры, для отражения агрессии. Он также отмечал, что силовой блок в городе "готов, как никогда".

Теги:
#СБУ