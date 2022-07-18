Замість Баканова: Зеленський призначив тимчасового в.о. голови СБУ

Малюк з березня 2022 року обіймав посаду першого заступника Баканова

Президент України обрав кандидата на посаду Голови Служби безпеки України. Тепер виконувати обов'язки звільненого українським лідером Івана Баканова буде його заступник Малюк Василь Васильович.

Інформацію щодо тимчасового виконання обов’язків Голови СБУ оприлюднили у понеділок, 18 липня, на офіційному сайті українського лідера.

"Першому заступнику Голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України. Президент України В. Зеленський", — йдеться в тексті указу.

До відома читачів, Василь Малюк, який є бригадним генералом та був нагороджений відзнакою президента "За участь в Антитерористичній організації", зайняв посаду першого заступник голови Служби безпеки України у березні 2022 року. До того моменту працював заступником міністра внутрішніх справ, а також керівником Головного Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Малюк народився в українському місті Коростишеві та здобував освіту у в Національній академії наук СБУ, фах — "правознавство".

У 2001 році новопризначений в.о. глави СБУ служив у органах державної безпеки. Після обіймав посади в обласних управліннях СБУ. У січні 2020 року Малюк перейшов на роботу до Головного Управління відомства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Офісі президента чітко прокоментували звільнення Івана Баканова та Ірини Венедіктової, відзначивши, що у відповідних президентських указах вжито формулювання "відсторонено" щодо Венедіктової та "тимчасово усунуто" щодо Баканова.