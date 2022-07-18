Вместо Баканова: Зеленский назначил временного и.о. главы СБУ

Малюк с марта 2022 года занимал должность первого заместителя Баканова

Президент Украины избрал кандидата на должность главы Службы безопасности Украины. Теперь исполнять обязанности уволенного украинским лидером Ивана Баканова будет его заместитель Малюк Василий Васильевич.

Информацию о временном исполнении обязанностей главы СБУ обнародовали в понедельник, 18 июля, на официальном сайте украинского лидера.

"Первому заместителю Председателя Службы безопасности Украины Малышу Василию Васильевичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины. Президент Украины В. Зеленский", — говорится в тексте указа.

К сведению читателей, Василий Малюк, бригадный генерал и награжденный отличием президента "За участие в Антитеррористической организации", занял должность первого заместителя председателя Службы безопасности Украины в марте 2022 года. До этого момента работал заместителем министра внутренних дел, а также руководителем Главного Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Малыш родился в украинском городе Коростышеве и получал образование в Национальной академии наук СБУ, специальность — "правоведение".

В 2001 году новоназначенный и.о. главы СБУ служил в органах государственной безопасности. После занимал должности в областных управлениях СБУ. В январе 2020 года Малюк перешел на работу в Главное управление ведомства.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Офисе президента четко прокомментировали увольнение Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой, отметив, что в соответствующих президентских указах принята формулировка "отстранена" в отношении Венедиктовой и "временно устранена" в отношении Баканова.