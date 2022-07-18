Баканова та Венедіктову не звільнено: в ОП пояснили ситуацію
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Щодо обох буде проведено службове розслідування
Вчорашні президентські укази про зміщення з посад голови СБУ Івана Баканова, та генпрокурорки Ірини Венедіктової не означають їхнього звільнення. Вони усунуті, а остаточне рішення влада прийматиме за результатами службових розслідувань. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов.
Смирнов нагадав, що у відповідних президентських указах вжито формулювання "відсторонено" щодо Венедіктової та "тимчасово усунуто" щодо Баканова. Причиною цього заступник голови ОП назвав те, що і голова держави, і суспільство чекали від них обох та їхніх відомств чітких результатів роботи щодо колаборантів та зрадників. Але так і не дочекались.
"Щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження, які розслідуються відносно і представників СБУ, які підозрюються в співпраці з країною-агресором, так само, що стосується прокурорів, президентом було ухвалено відповідне рішення", — цитує Смирнова "РБК-Україна".
Він анонсував низку службових перевірок та службових розслідувань щодо Венедіктової і Баканова. За їхніми результатами президент Зеленський прийме рішення – подавати їх на звільнення до Верховної Ради чи ні.
Як повідомляв "Телеграф", президент Зеленський пояснив своє резонансне рішення тим, що в Україні наразі зареєстровано 651 кримінальне провадження статтею про державну зраду, 60 з них – проти силовиків, що залишились на окупованих територіях. А це викликає питання щодо діяльності відповідних відомств та їхніх керівників.