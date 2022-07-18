Баканова та Венедіктову не звільнено: в ОП пояснили ситуацію

Щодо обох буде проведено службове розслідування

Вчорашні президентські укази про зміщення з посад голови СБУ Івана Баканова, та генпрокурорки Ірини Венедіктової не означають їхнього звільнення. Вони усунуті, а остаточне рішення влада прийматиме за результатами службових розслідувань. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов.

Смирнов нагадав, що у відповідних президентських указах вжито формулювання "відсторонено" щодо Венедіктової та "тимчасово усунуто" щодо Баканова. Причиною цього заступник голови ОП назвав те, що і голова держави, і суспільство чекали від них обох та їхніх відомств чітких результатів роботи щодо колаборантів та зрадників. Але так і не дочекались.

"Щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження, які розслідуються відносно і представників СБУ, які підозрюються в співпраці з країною-агресором, так само, що стосується прокурорів, президентом було ухвалено відповідне рішення", — цитує Смирнова "РБК-Україна".

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Звільнення Баканова та Венедиктової дало старт виборчій кампанії Зеленського, але є серйозні проблеми Український журналіст, головний редактор сайту "Цензор.Нет" Юрій Бутусов прокоментував новину про відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової та усунення з посади голови СБУ Івана Баканова:

Він анонсував низку службових перевірок та службових розслідувань щодо Венедіктової і Баканова. За їхніми результатами президент Зеленський прийме рішення – подавати їх на звільнення до Верховної Ради чи ні.

Як повідомляв "Телеграф", президент Зеленський пояснив своє резонансне рішення тим, що в Україні наразі зареєстровано 651 кримінальне провадження статтею про державну зраду, 60 з них – проти силовиків, що залишились на окупованих територіях. А це викликає питання щодо діяльності відповідних відомств та їхніх керівників.