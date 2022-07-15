Міністр соцполітики Лазебна подала у відставку: що відомо

Цю посаду Лазебна обіймала майже два роки

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна на тлі чуток про пошук їй заміни подала у відставку. Її заяву вже отримали у Верховній Раді.

Про це у п'ятницю, 15 липня, повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук у власному Telegram-каналі.

"У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України", — написав Мельничук.

Раніше про ймовірність заміни голови Мінсоцполітики повідомляв нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. За його інформацією, на цю посаду може претендувати Оксана Жолнович, яка зараз очолює департамент соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.

Тим часом у деяких ЗМІ з'явилася інформація, що Марина Лазебна при призначенні на посаду у 2020 році вважалася людиною, близькою до оточення українського мільярдера Ріната Ахметова. Останній, до речі, після вступу в силу так званого "закону про олігархів" вирішив попрощатися зі своїми ЗМІ.

Нагадаємо, що чутки про зняття з посади міністра Марини Лазебної вже ходили у листопаді 2021 року. Тоді на її місце пророкували скандальну Галину Третьякову, однак тоді заміни не сталося.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку липня почалися розмови про можливу відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Розглядається 5 ймовірних кандидатів на посаду.