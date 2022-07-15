Министр соцполитики Лазебная подала в отставку: что известно

Эту должность Лазебная занимала почти два года

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная на фоне слухов о поиске ей замены подала в отставку. Ее заявление уже получили в Верховной Раде.

Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в ВРУ Тарас Мельничук в собственном Telegram-канале.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности Министра социальной политики Украины", — написал Мельничук.

Ранее о вероятности замены главы Минсоцполитики сообщал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. По его информации, на эту должность может претендовать Оксана Жолнович, которая сейчас департамент социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

Между тем, в некоторых СМИ появилась информация, что Марина Лазебная при назначении на должность в 2020 году считалась человеком, близким к окружению украинского миллиардера Рината Ахметова. Последний, кстати, после вступления в силу так называемого "закона об олигархах" решил попрощаться со своими СМИ.

Напомним, что слухи о смещении с должности министра Марины Лазебной уже ходили в ноябре 2021 года. Тогда на ее место прочили скандальную Галину Третьякову, однако тогда замены не произошло.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале июля начались разговоры о возможной отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Рассматривается пять вероятных кандидатов на должность.