Зеленський втрачає друзів: до чого тут Єрмак та як війна та час змінили оточення президента

"Телеграф" розібрав зміни в оточенні Зеленського та дізнався у політичного психолога, що вони говорять про президента України

Лі Куан Зе – так жартома позаочі тепер називають президента Володимира Зеленського. Його почали порівнювати із сінгапурським державним діячем Лі Куан Ю після чергового звільнення близького друга з дитинства — Івана Баканова. Останній майже три роки очолював один з головних органів країни – СБУ. До повномасштабного вторгнення росії в Україну суспільство неодноразово закликало президента замінити очільника спецслужби. Але крісло під Бакановим захиталось вже після 24 лютого. Одна з головних причин – безперешкодна окупація російськими військами Херсонської області. Вся відповідальність тепер лежить на вже ексочільнику СБУ.

Лі Куан Ю, якого вважають творцем сінгапурського дива, керувався принципом "посади трьох своїх друзів". Бо і ви, і вони точно знають, за що. Це в свою чергу допоможе побороти в державі кумівство та корупцію. Президент Зеленський ще своїх друзів за ґрати не відправляв. Але за три роки каденції він розірвав стосунки з багатьма ключовими товаришами. Відкритим залишається питання, хто ще з друзів стане ворогом та чи після президенства не залишиться Володимир Зеленський один на один лише зі своїми спогадами. "Телеграф" вирішив згадати, хто з друзів президента покинув його команду і що було після.

Андрій Богдан

Екскерівник Офісу президента (ОП). Він був з Зеленським з перших днів, пройшов виборчі кампанії. Ба більше: саме Богдана вважають першою людиною, хто запропонував Володимиру Олександровичу балотуватися в президенти на фоні популярності серіалу "Слуга народу".

Тому після перемоги на виборах Богдан отримав престижну посаду та великий вплив в державі. Він навчив Зеленського багатьом політичним речам, впливав на його думку та давав поради навіть на публіці. Всі досі згадують фото, на якому Богдан щось шептав на вухо президенту.

Володимир Зеленський та Андрій Богдан

Призначенню одіозного політика на керівника ОП, який мав за собою скандальний бекграунд, зраділи не всі — навіть серед міжнародних партнерів були незадоволені. Але Зеленський захищав свою праву руку.

Та ідилія протрималась недовго. Навіть не пропрацювавши й року, Богдан був звільнений з ОП. Пізніше президент пояснив, що його права рука не змогла справитися з надмірною владою, і це дуже заважало роботі. А ті, хто ближче знайомий з ситуацією, стверджують, що звільненню посприяв Андрій Єрмак, який одразу ж зайняв місце попередника. Він зміг знайти інший підхід до президента і отримати повну довіру. Варто зазначити, що у Богдана з Єрмаком були постійні конфлікти з перших днів співпраці.

На даний момент Зеленський не підтримує контакт з колишнім керівником ОП. А сам Богдан після цієї історії пішов в опозицію до президента, відкрито звинувативши його оточення в масштабній корупції. Тобто на дружбі обидва поставили жирний хрест. І тепер, швидше за все, вони сприймають один одного ворогами.

Читайте також: Категорія Політика Андрій Богдан озвучив найбільшу помилку команди Зеленського За словами ексчиновника, деякі люди, яких він порекомендував завести до парламенту, його розчарували

Сергій Трофімов

Сергій Трофімов починав свою кар’єру в "95 кварталі", там він і познайомився із Зеленським. З 2007 року був виконавчим продюсером ТОВ "Студія Квартал 95". Після обрання Зеленського отримав посаду першого заступника голови ОП. Відповідав за контакт Банкової з регіонами.

Трофімов не був медійною особою, намагався уникати комунікації зі ЗМІ. Але це його не рятувало від скандалів. До прикладу, його вважали адвокатом УПЦ московського патріархату на Банковій. Крім цього, політик у якості прислужника співслужив з предстоятелем церкви митрополитом Онуфрієм (останній навіть особисто вінчав Трофімова у 2020 році). А це погано впливало на імідж ОП.

Трофімова звільнили в листопаді 2020 року. На Банковій визнали, що йому не вдалось якісно модерувати відносини з регіонами. Тоді ж на місцевих виборах президентська партія "Слуга народу" не отримала бажані результати. Трофімова вважають одним із винуватців.

Відомо, що у політика також був конфлікт з Єрмаком. І це теж стало причиною звільнення і втратою Зеленським ще одного друга.

Руслан Рябошапка

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка був на відомій фотографії Зеленського, яку він підписав "Дрім тім" [команда мрії]. На ній також були зображені Олександр Данилюк, екс-секретар РНБО, Зеленський та вже екс-голова СБУ Баканов. Всі, хто був на фото з президентом, вже залишили його команду і розірвали стосунки з ним.

Рябошапка отримав посаду в 2019 році. На нього покладались великі надії. Генпрокурор мав провести ефективну реформу прокуратури, покарати топ-корупціонерів та зробити все можливе і неможливе для арешту п’ятого президента Петра Порошенка. За думкою ОП та Зеленського, Рябошапка зі своїм завданням не впорався.

Читайте також: Категорія Політика Колишній соратник Зеленського спрогнозував його імпічмент До такого ризику привели кілька кроків президента та його команди.

Звільнення політик пережив важко. Він відкрито висловлював своє нерозуміння та непогодження з таким рішенням. Також Рябошапка розкритикував принцип влади звільняти членів команди лише тому, що хтось комусь не сподобався.

Одним із ідеологів втрати ним посади Рябошапка називав Ірину Венедіктову, яка його ж замінила. Та за іронією долі її теж звільнили з посади Генпрокурора нещодавно — 19 липня. Фактично Венедіктовій висловили ті ж самі претензії. Лише додалось те, що вона не змогла очистити апарат Офісу генпрокурора від проросійських співробітників. Венедіктова з цими звинуваченнями не погоджується, але вислуховувати її на Банковій, ймовірно, не збираються. Наразі ходили чутки, що її хочуть відправити послом в якусь європейську країну, накшталт Швейцарії.

Сергій Сивохо

Український шоумен, який теж мріяв завдяки Зеленському розпочати свій політичний шлях. Вони давно знайомі, ще з часів КВК. Також Сивохо був у складі суддів гумористичної програми "Ліга сміху", яку започаткував та курував Зеленський до президенства.

У 2019 році актор балотувався від партії "Слуга народа" в народні депутати, але програв. Замість цього його зробили позаштатним радником секретаря РНБО Олексія Данілова з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Та робота не задалась. Сивохо опинявся в центрі скандалу, коли намагався проштовхувати свої ідеї, що конфлікт на сході України є внутрішньоукраїнським. Це негативно позначалось на іміджі РНБО, тому Данілову неодноразово доводилось пояснювати, що Сивохо – не працює в штаті і його думка ні на що не впливає.

Читайте також: Категорія Політика Сергій Сивохо: "Я думаю, що Зеленського підставляють" Сергій Сивохо – у минулому актор та телеведучий, а також екс-радник секретаря РНБО. Цю посаду він залишив після скандалу з презентацією своєї Національної платформи примирення та єдності. Зараз Сергій Анатолійович знову повернувся до інформпростору, зокрема, просуває свої моделі реінтеграції Донбасу та свій варіант законопроекту про "перехідний період".

Варто нагадати, що шоумен давно запам’ятався проросійськими поглядами. У 2014 році він підтримав "Партію регіонів" та виступив проти Революції гідності. Після звільнення з РНБО Сивохо намагався почати власну політичну кар’єру, піарившись на війні на Донбасі. Та успіхів він так і не отримав.

Іван Баканов

Очільника СБУ Баканова також звільнили 19 липня разом з Венедіктовою. В ОП звинувачують голову спецслужби в співпраці з проросійськими агентами та призначення їх до "контори". Подейкують, саме це стало однією з причин захоплення росією Херсону та області, а також складної ситуації на Харківщині.

Раніше Баканов для Зеленського був довіреною особою. Вони друзі з дитинства, жили в одному під’їзді, навчались в одних навчальних закладах і працювали разом в "95 кварталі". З початком політичної кар’єри Зеленський призначив Баканова керівником своєї партії, а з обранням на посаду президента – головою СБУ без мінімального досвіду.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Звільнення Баканова та Венедиктової дало старт виборчій кампанії Зеленського, але є серйозні проблеми Український журналіст, головний редактор сайту "Цензор.Нет" Юрій Бутусов прокоментував новину про відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової та усунення з посади голови СБУ Івана Баканова:

Було помітно, що гарант дуже покладався на друга дитинства. На початку каденції під час одного виїзного засідання Зеленський привселюдно сказав, що зателефонує Баканову стосовно одного "чорта" — місцевого чиновника, до якого були питання. Фраза "подзвонити Баканову стосовно чорта" стала вже народним гумором.

Та стосунки їм так і не вдалося зберегти. Очільник СБУ в останньому зверненні зазначив, що він не міг працювати з російськими агентами, тому що саме при ньому почалися перші справи про відкритих агентів кремля – Віктора Медведчука, Євгена Мураєва та ін.

Чи буде розслідування стосовно звинувачень ОП, невідомо. Та у звільненні Баканова знову вбачають руку Єрмака, ніби між ними вже давно конфлікт. Як би там не було, але дружба між Зеленським та Бакановим не витримала випробування владою, впливом та війною.

Чому Зеленський втрачає друзів

Влада змінює людей, Зеленський не став винятком. Ментально він вже не "свій хлопець", яким йому подобалось бути до президенства. Тепер Зеленський повинен обирати, хто або що краще, і жертвувати багатьма людьми та спогадами заради держави.

Світлана Чуніхіна, віце-президент Асоціації політичних психологів України, в коментарі "Телеграфу" відзначає, що у президента дійсно змінились пріоритети. "У довоєнний час вірність друзям в ієрархії цінностей Зеленського стояла помітно вище за будь-яку політичну доцільність. Раніше він успішно протистояв тиску громадськості та численним вимогам усунути людей зі свого близького оточення з ключових державних посад, демонструючи не лише принциповість, а й впертість. Він був готовий платити своїм рейтингом, репутацією, довірою громадян задля того, щоб зберегти довіру близьких йому людей – саме так він розумів обов’язок і людяність", — вважає психологиня.

Тепер людяність поступилася іншим потребам, наприклад – тримати усі процеси в державі під жорстким контролем. Тому в першу чергу, всі подібні звільнення варто розглядати суто політичними.

"Окрім цього, думаю, війна внесла суттєві корективи в коло людей, яких Зеленський вважає близькими собі. Саме тому рішення звільнити Баканова з посади очільника СБУ зараз далося йому значно легше психологічно, ніж це могло б бути у мирні часи", — пояснює експерт. Тут варто згадати, що, за даними джерел "Телеграфу", Баканов на початку вторгнення не був у Києві разом із Зеленським, що могло підірвати довіру до нього.

Але порівнювати Зеленського з Лі Куан Ю, як це роблять в політичних колах, Чуніхіна не радить. Тому що Україна зараз проходить абсолютно інші випробування, ніж Сінгапур у середині ХХ сторіччя. Хоча те, що Зеленський стає жорсткішим, помітно усім.

"Думаю, ми всі вийдемо з цієї війни не тими, ким були до її початку, і президент – не виключення", — прогнозує Світлана Чуніхіна. Але не варто забувати, що відповідальність суспільства полягає в тому, щоб зберегти свої інститути громадського контролю над владою дієздатними, щоб мати змогу обмежувати політиків у вчиненні неправомірних дій і, навпаки, стимулювати їх до рішень, яку рухатимуть державу і суспільство вперед, до того майбутнього, яке зараз ЗСУ виборюють на полі бою.