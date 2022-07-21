Зеленский теряет друзей: при чем тут Ермак и как война и время изменили окружение президента

"Телеграф" разобрал изменения в окружении Зеленского и узнал у политического психолога, что они говорят о президенте Украины

Ли Куан Зе – так в шутку за глаза теперь называют президента Владимира Зеленского. Его начали сравнивать с сингапурским государственным деятелем Ли Куан Ю после очередного увольнения близкого друга с детства — Ивана Баканова. Последний почти три года возглавлял один из главных органов страны – СБУ. До полномасштабного вторжения россии в Украину общество неоднократно призывало президента заменить главу спецслужбы. Но кресло под Бакановым зашаталось уже после 24 февраля. Одна из главных причин – беспрепятственная оккупация российскими войсками Херсонской области. Вся ответственность теперь лежит на уже экс-главе СБУ.

Ли Куан Ю, которого считают творцом сингапурского чуда, руководствовался принципом "посади трех своих друзей". Ибо и вы, и они точно знают, за что. Это, в свою очередь, поможет побороть в государстве кумовство и коррупцию. Президент Зеленский еще своих друзей за решетку не отправлял. Но через три года каденции он разорвал отношения со многими ключевыми товарищами. Открытым остается вопрос, кто еще из друзей станет врагом и не останется ли Владимир Зеленский после президентства один на один только со своими воспоминаниями. "Телеграф" решил вспомнить, кто из друзей президента покинул его команду и что было после.

Андрей Богдан

Экс-глава Офиса президента (ОП). Он был с Зеленским с первых дней, прошел избирательные кампании. Более того: именно Богдана считают первым человеком, кто предложил Владимиру Александровичу баллотироваться в президенты на фоне популярности сериала "Слуга народа".

Потому после победы на выборах Богдан получил престижную должность и большое влияние в государстве. Он научил Зеленского многим политическим вещам, влиял на его мнение и давал советы даже на публике. Все до сих пор вспоминают фото, на котором Богдан что-то шептал президенту на ухо.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Назначению одиозного политика на руководителя ОП, имевшего за собой скандальный бэкграунд, обрадовались не все — даже среди международных партнеров были недовольны. Но Зеленский защищал свою правую руку.

Но идиллия продержалась недолго. Даже не проработав и года, Богдан был уволен из ОП. Позже президент объяснил, что его правая рука не смогла справиться с чрезмерной властью, и это очень мешало работе. А те, кто ближе знаком с ситуацией, утверждают, что увольнению помог Андрей Ермак, который сразу же занял место предшественника. Он смог найти другой подход к президенту и получить полное доверие. Следует отметить, что у Богдана с Ермаком были постоянные конфликты с первых дней сотрудничества.

В настоящее время Зеленский не поддерживает контакт с бывшим руководителем ОП. А сам Богдан после этой истории ушел в оппозицию президенту, открыто обвинив его окружение в масштабной коррупции. То есть на дружбе оба поставили жирный крест. И теперь, скорее всего, они воспринимают друг друга врагами.

Читайте также: Категория Политика Андрей Богдан озвучил самую большую ошибку команды Зеленского По словам экс-чиновника, некоторые люди, которых он порекомендовал завести в парламент, его разочаровали

Сергей Трофимов

Сергей Трофимов начинал свою карьеру в "95 квартале", там он познакомился с Зеленским. С 2007 года являлся исполнительным продюсером ООО "Студия Квартал 95". После избрания Зеленского получил должность первого замглавы ОП. Отвечал за контакт Банковой с регионами.

Трофимов не был медийным лицом, пытался избегать коммуникации со СМИ. Но это его не избавляло от скандалов. К примеру, он считался адвокатом УПЦ московского патриархата на Банковой. Кроме того, политик в качестве прислужника сослужил с предстоятелем церкви митрополитом Онуфрием (последний даже лично венчал Трофимова в 2020 году). А это плохо влияло на имидж ОП.

Трофимова уволили в ноябре 2020 года. На Банковой признали, что ему не удалось качественно модерировать отношения с регионами. Тогда же на местных выборах президентская партия "Слуга народа" не получила желаемых результатов. Трофимов считается одним из виновников.

Известно, что у политика тоже был конфликт с Ермаком. И это тоже стало причиной увольнения и утратой Зеленским еще одного друга.

Руслан Рябошапка

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка был на известной фотографии Зеленского, которую он подписал "Дрим тим" [команда мечты]. На ней также были изображены Александр Данилюк, экс-секретарь СНБО, Зеленский и уже экс-глава СБУ Баканов. Все, кто был на фото с президентом, уже покинули его команду и разорвали отношения с ним.

Рябошапка получил должность в 2019 году. На него возлагались большие надежды. Генпрокурор должен был провести эффективную реформу прокуратуры, наказать топ-коррупционеров и сделать все возможное и невозможное для ареста пятого президента Петра Порошенко. По мнению ОП и Зеленского, Рябошапка со своей задачей не справился.

Читайте также: Категория Политика Бывший соратник Зеленского спрогнозировал его импичмент К этому риску привели несколько шагов президента и его команды.

Увольнение политик пережил тяжело. Он открыто выражал свое непонимание и несогласие с таким решением. Также Рябошапка раскритиковал принцип власти увольнять членов команды только потому, что кто-то кому-то не понравился.

Одним из идеологов потери им должности Рябошапка называл Ирину Венедиктову, которая его заменила. Но по иронии судьбы ее тоже уволили с должности Генпрокурора недавно — 19 июля. Фактически Венедиктовой высказали те же претензии. Только добавилось, что она не смогла очистить аппарат Офиса генпрокурора от пророссийских сотрудников. Венедиктова с этими обвинениями не согласна, но выслушивать ее на Банковой, вероятно, не собираются. Пока ходили слухи, что ее хотят отправить послом в какую-то европейскую страну, вроде Швейцарии.

Сергей Сивохо

Украинский шоумен, тоже мечтавший благодаря Зеленскому начать свой политический путь. Они давно знакомы, еще со времен КВН. Также Сивохо был в составе судей юмористической программы "Лига смеха", которую начал и курировал Зеленский до президентства.

В 2019 году актер баллотировался от партии "Слуга народа" в народные депутаты, но проиграл. Вместо этого его сделали внештатным советником секретаря СНБО Алексея Данилова по реинтеграции и восстановлению Донбасса. Но работа не задалась. Сивохо оказывался в центре скандала, когда пытался проталкивать свои идеи, что конфликт на востоке Украины внутриукраинский. Это негативно сказывалось на имидже СНБО, поэтому Данилову не раз приходилось объяснять, что Сивохо – не работает в штате и его мнение ни на что не влияет.

Читайте также: Категория Политика Сергей Сивохо: "Я думаю, что Зеленского подставляют" Сергей Сивохо – в прошлом актер и телеведущий, а также, экс-советник секретаря СНБО. Этот пост он покинул после скандала с презентацией своей Национальной платформы примирения и единства. Сейчас Сергей Анатольевич снова вернулся в информпространство, в частности, продвигает свои модели реинтеграции Донбасса и свой вариант законопроекта о "переходном периоде".

Следует напомнить, что шоумен давно запомнился пророссийскими взглядами. В 2014 году он поддержал Партию регионов и выступил против Революции достоинства. После увольнения из СНБО Сивохо пытался начать собственную политическую карьеру, пиарившись на войне на Донбассе. Но успеха он так и не получил.

Иван Баканов

Главу СБУ Баканова также уволили 19 июля вместе с Венедиктовой. В ОП обвиняют главу спецслужбы в сотрудничестве с пророссийскими агентами и назначение их в "контору". Поговаривают, что именно это стало одной из причин захвата россией Херсона и области, а также сложной ситуации на Харьковщине.

Ранее Баканов для Зеленского был доверенным лицом. Они друзья с детства, жили в одном подъезде, учились в одних учебных заведениях и работали вместе в "95 квартале". С началом политической карьеры Зеленский назначил Баканова руководителем своей партии, а с избранием на пост президента – главой СБУ без минимального опыта.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Увольнение Баканова и Венедиктовой дало старт избирательной кампании Зеленского, но есть серьезные проблемы Украинский журналист, главный редактор сайта "Цензор.Нет" Юрий Бутусов прокомментировал новость об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова:

Было заметно, что гарант очень полагался на друга детства. В начале каденции во время одного выездного заседания Зеленский публично сказал, что позвонит по телефону Баканову в отношении одного "черта" — местного чиновника, к которому были вопросы. Фраза "позвонить Баканову по поводу черта" стала уже народным юмором.

Однако отношения им так и не удалось сохранить. Глава СБУ в последнем обращении отметил, что он не мог работать с российскими агентами, потому что именно при нем начались первые дела об открытых агентах кремля – Викторе Медведчуке, Евгении Мураеве и других.

Будет ли расследование в отношении обвинений ОП, неизвестно. Но в увольнении Баканова снова видят руку Ермака, будто между ними уже давно конфликт. Как бы то ни было, но дружба между Зеленским и Бакановым не выдержала испытания властью, влиянием и войной.

Почему Зеленский теряет друзей

Власть меняет людей, Зеленский не стал исключением. Ментально он уже не "свой парень", которым ему нравилось быть до президентства. Теперь Зеленский должен выбирать, кто или что лучше, и жертвовать многими людьми и воспоминаниями ради государства.

Светлана Чунихина, вице-президент Ассоциации политических психологов Украины, в комментарии "Телеграфу" отмечает, что у президента действительно изменились приоритеты. "В довоенное время верность друзьям в иерархии ценностей Зеленского стояла заметно выше любой политической целесообразности. Ранее он успешно противостоял давлению общественности и многочисленным требованиям устранить людей из своего близкого окружения с ключевых государственных должностей, демонстрируя не только принципиальность, но и упрямство. Он был готов платить своим рейтингом, репутацией, доверием граждан для того, чтобы сохранить доверие близких ему людей – именно так он понимал долг и человечность", – считает психологиня.

Теперь человечность уступила другим потребностям, например, держать все процессы в государстве под жестким контролем. Поэтому в первую очередь все подобные увольнения следует рассматривать как сугубо политические.

"Кроме этого, думаю, война внесла существенные коррективы в круг людей, которых Зеленский считает близкими себе. Именно поэтому решение уволить Баканова с должности главы СБУ сейчас далось ему гораздо легче психологически, чем это могло быть в мирные времена", — объясняет эксперт. Здесь следует упомянуть, что, по данным источников "Телеграфа", Баканов в начале вторжения не был в Киеве вместе с Зеленским, что могло подорвать доверие к нему.

Но сравнивать Зеленского с Ли Куан Ю, как это делают в политических кругах, Чунихина не советует. Потому что Украина сейчас проходит совершенно иные испытания, чем Сингапур в середине XX века. Хотя то, что Зеленский ужесточается, заметно всем.

"Думаю, мы все выйдем из этой войны не теми, кем были до ее начала, и президент – не исключение", — прогнозирует Светлана Чунихина. Но не стоит забывать, что ответственность общества состоит в том, чтобы сохранить свои институты общественного контроля над властью дееспособными, чтобы иметь возможность ограничивать политиков в совершении неправомерных действий и, наоборот, стимулировать их к решениям, которые будут двигать государство и общество вперед, к будущему, за которое сейчас ВСУ борются на поле боя.