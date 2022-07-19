Иван Баканов все: Рада уволила отстраненного главу СБУ

Баканов перед голосованием опубликовал финальное обращение к украинцам

Глава СБУ Иван Баканов, который с воскресенья, 17 июля, был отстранен от должности указом президента, окончательно отправлен в отставку. Соответствующее решение поддержала Верховная Рада Украины. В настоящее время исполняющим обязанности руководителя спецслужбы остается Василий Малюк.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, на момент депутатского голосования Баканов в зале Рады не присутствовал. Вместо этого в телеграмм-канале СБУ он опубликовал итоговое обращение к украинцам. Он напомнил, что в моменты, когда глава спецслужбы уходит с должности, принято отчитываться о результатах его деятельности. Впрочем, он сам решил не хвастаться достижениями, которых, по его словам, немало. "С самого первого дня в Службе я исповедовал другой принцип – реальные дела не нуждаются в словесной помощи. Особенно в спецслужбе", – объяснил Баканов.

Он подчеркнул, что служба, которой он руководил, не является политическим органом, а сам он – не политик, поэтому сконцентрировался на делах, а не на пиаре и строил прозрачные отношения с обществом.

Скептикам, критикующим его деятельность, Баканов предложил задать себе несколько вопросов:

В каденцию какого главы СБУ было задержано и объявлено подозрение куму путина?

Когда Служба безопасности расследовала уголовные дела, где фигурируют топ-политики и лидеры парламентских фракций?

Были ли когда-нибудь более масштабные и массовые разоблачения вражеских агентов в разных государственных органах, чем в последние годы?

Кто именно системно взялся за пророссийские партии и стал противодействовать вражеской пропаганде?

Когда в государственную собственность стали возвращать имущество и важные объекты инфраструктуры, которые дельцы прибрали к рукам раньше?

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Баканов признал, что не все дела смог довести до конца и отметил, что работа под его руководством не была идеальной – случались ошибки. Впрочем, он призвал к пониманию, что за три года невозможно исправить систему, которая выстраивалась десятилетиями и испытывала значительное влияние врага.

Себе в заслугу Баканов поставил и то, что россия не смогла захватить Киев и всю Украину за три дня. Агентурные сети россиян не сработали в начале вторжения. "СБУ заранее выстроила четкую систему по их нейтрализации. И это тоже один из результатов, свидетельствующий об уровне работы спецслужбы", — подчеркнул бывший ее глава.

Баканов поблагодарил всех, кто был его подчиненными за добросовестный труд, а народ Украины за доверие. И выразил надежду, что его преемники будут лучше.

"И напоследок: сейчас, когда каждый день гибнут самые преданные сыновья и дочери Украины, когда российские ракеты убивают наших детей и выжигают украинский хлеб — не следует забывать о единстве. И нашу силу в нем. Мы должны совместно и уверенно двигаться к нашей единственной цели — победе над врагом!", — подытожил Баканов.

Как сообщал Телеграф, Иван Баканов получил назначение в СБУ в мае 2019 года — сразу после инаугурации президента Владимира Зеленского. Первые три месяца был заместителем председателя спецслужбы, затем Верховная Рада, после досрочных выборов перешедшая под контроль президентской партии "Слуга народа", на первом же заседании назначила его руководить СБУ. Это кадровое решение было одним из самых контроверсионных – до назначения Баканов не имел никакого опыта работы в спецслужбах, а работал в "Студии Квартал-95" и возглавлял партию "Слуга народа". К тому же он является другом детства Зеленского, поэтому в назначении видели элемент кумовства. 17 июля 2022 года президент подписал указ об отстранении Баканова от должности главы СБУ. Вместе с ним была отстранена также генпрокурор Ирина Венедиктова. Как сначала объясняли в Офисе президента, речь шла не об увольнении – это решение обещали принять после результатов служебного расследования деятельности главы СБУ в должности. Но уже на следующий день Зеленский подал в Раду документы на увольнение Баканова и назначил и.о. о. главы СБУ Василия Малюка.