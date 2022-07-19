Іван Баканов все: Рада звільнила відстороненого голову СБУ

Баканов перед голосуванням опублікував фінальне звернення до українців

Голова СБУ Іван Баканов, який з неділі, 17 липня, був відсторонений з посади указом президента, остаточно відправлений у відставку. Відповідне рішення підтримала Верховна Рада України. Наразі виконувачем обов'язків керівника спецслужби залишається Василь Малюк.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, на момент депутатського голосування Баканов у залі Ради присутнім не був. Натомість у телеграм-каналі СБУ він опублікував підсумкове звернення до українців. Він нагадав, що у моменти, коли голова спецслужби йде з посади, прийнято звітувати про результати його діяльності. Втім, він сам вирішив не хвалитись досягненнями, яких, за його словами, чимало. "З самого першого дня в Службі я сповідував інший принцип – реальні справи не потребують словесної допомоги. Особливо в спецслужбі", – пояснив Баканов.

Він наголосив, що служба, якою він керував, не є політичним органом, а сам він – не політик, тому концентрувався на справах, а не на піарі та будував прозорі відносини з суспільством.

Скептикам, які критикують його діяльність, Баканов запропонував задати собі декілька запитань:

За каденції якого голови СБУ було затримано і оголошено підозру куму путіна?

Коли ще Служба безпеки розслідувала кримінальні справи, де фігурують топполітики і лідери парламентських фракцій?

Чи були коли-небудь більш масштабні та масові викриття ворожих агентів у різних державних органах, ніж за останні роки?

Хто саме системно взявся за проросійські партії і почав протидіяти ворожій пропаганді?

Коли у державну власність стали повертати майно і важливі об’єкти інфраструктури, які різноманітні ділки прибрали до рук раніше?

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Баканов визнав, що не всі справи зміг довести до кінця і зазначив, що робота під його керівництвом не була ідеальною – траплялись помилки. Втім, він закликав до розуміння, що за три роки неможливо виправити систему, яка вибудовувалась десятиліттями і зазнавала значного впливу ворога.

Собі у заслугу Баканов поставив і те, що росія не змогла захопити Київ та всю Україну за три дні. Агентурні мережі росіян не спрацювали на початку вторгнення. "СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему з їх нейтралізації. І це теж один із результатів, який свідчить про рівень роботи спецслужби", — наголосив колишній її очільник.

Баканов подякував усім, хто був його підлеглими за сумлінну працю, а народу України за довіру. І висловив сподівання, що його наступники будуть кращими.

"І наостанок: зараз, коли кожного дня гинуть найвідданіші сини та доньки України, коли російські ракети вбивають наших дітей і випалюють український хліб – не слід забувати про єдність. Та нашу силу в ній. Ми маємо спільно і впевнено рухатися до нашої єдиної мети – перемоги над ворогом!", – підсумував Баканов.

Як повідомляв "Телеграф", Іван Баканов отримав призначення до СБУ у травні 2019 року – одразу після інавгурації президента Володимира Зеленського. Перші три місяці був заступником голови спецслужби, потім Верховна Рада, яка після дострокових виборів перейшла під контроль президентської партії "Слуга народу", на першому ж засіданні призначила його керувати СБУ. Це кадрове рішення було одним з найбільш контроверсійних – до призначення Баканов не мав жодного досвіду роботи у спецслужбах, а працював у "Студії Квартал-95" і очолював партію "Слуга народу". До того ж він є другом дитинства Зеленського, тож у призначенні вбачали елемент кумівства. 17 липня 2022 року президент підписав указ про відсторонення Баканова від посади голови СБУ. Разом із ним відсторонили також генпрокурорку Ірину Венедіктову. Як спершу пояснювали в Офісі президента, йшлося не про звільнення – це рішення обіцяли прийняти після результатів службового розслідування діяльності голови СБУ на посаді. Але вже наступного дня Зеленський подав до Ради документи на звільнення Баканова і призначив в. о. голови СБУ Василя Малюка.