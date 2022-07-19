Слідом за Бакановим: Зеленський провів масові кадрові зміни у СБУ

Слідом за усуненням Івана Баканова зняли і його заступника Володимира Горбенка

Президент України Володимир Зеленський розпочав кадрову ревізію Службі безпеки України. Український лідер спільно з командою вирішує питання щодо звільнення 28 посадовців СБУ, адже незадоволений результатами їх роботи.

Про це гарант повідомив під час свого щоденного вечірнього відеозвернення, після чого вже на ранок вівторка, 19 липня, на офіційному сайті президента було оприлюднено низку указів щодо звільнення кількох працівників відомства та про їх призначення на посади у інших регіонах країни.

Зокрема, Зеленський звільнив таких посадовців СБУ:

Горбенка Володимира Терентійовича з посади заступника Голови Служби безпеки України;

Григоренка Руслана Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області;

Краснянського Володимира Юрійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області;

Лисака Сергія Петровича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області;

Рудницького Івана Львовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області;

Борзілова Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

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Варто відзначити, що троє з вищевказаних громадян були призначені на відповідні посади у відомстві, проте у інших регіонах України. Про це свідчать укази президента Зеленського щодо їх призначення на його офсайті:

Так, Лисак Сергій Петрович призначений начальником УСБУ у Дніпропетровській області;

Борзілов Євгена Вікторович призначений на посаду начальника УСБУ на Закарпатті;

Рудницький Іван Львович відтепер буде обіймати посаду начальником УСБУ в Полтавській області;

Крім того, український лідер призначив новим керівником Управління Служби безпеки України Сумської області Федорова Едуарда Володимировича, а начальником відомства на Харківщині тепер буде Куць Олександр Іванович.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше президент Володимир Зеленський прийняв рішення відсторонити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова, після чого тимчасово виконуючим обов'язки глави СБУ за призначенням гаранта став перший заступник Баканова Василь Малюк.